Merkez'in faiz indirimi vatandaşa yansımıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerektiğini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez'in 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, "Bu indirimler gıda, konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. İnsanlar, 'Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?' diye sormakta haklı" ifadelerini kullandı.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Palandöken, enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu belirterek, bu konuda bankalara çok önemli görev düştüğünü ifade etti.

​Yapılan indirimin hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da 'Ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok' düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor."







