Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez'in faiz indirimi vatandaşa yansımıyor

Merkez'in faiz indirimi vatandaşa yansımıyor

04:002/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Bu indirimler gıda, konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerektiğini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez'in 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, "Bu indirimler gıda, konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. İnsanlar, 'Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?' diye sormakta haklı" ifadelerini kullandı.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Palandöken, enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu belirterek, bu konuda bankalara çok önemli görev düştüğünü ifade etti.

​Yapılan indirimin hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da 'Ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok' düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor."



#Faiz
#ekonomi
#toplum
#Merkez Bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme Biçimleri