Turizmden 9 ayda 50 milyar dolar

Yılın ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 50 milyar dolarla söz konusu dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirini elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 49 milyon 181 bin olan sayı, yüzde 1,6 artışla yeni bir rekor getirdi. Ziyaretçi sıralamasında Rusya 5,53 milyon kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya 5,22 milyon, İngiltere ise 3,54 milyon ziyaretçiyle Türkiye’ye en çok gelen ülkeler oldu.

64 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ YAKALAYACAĞIZ

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında ilk 9 aylık turizm verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı için belirlenen 64 milyar dolarlık gelir hedefinin tutturulacağını belirtti. Ersoy, “Türkiye artık sadece ziyaretçi sayısıyla değil, gelir ve kalite göstergeleriyle de dünya turizminde güçlü bir konuma sahip” ifadesini kullandı. Kişi başı gecelik harcama rakamlarındaki artışın da dikkat çekici olduğunu belirten Ersoy, “2017’de, strateji değişikliği öncesinde yabancı turistlerin kişi başı gecelik geliri 83 dolardı. 2024’te bu rakamı 107 dolara, 2025’in ilk dokuz ayında ise 116 dolara yükselttik. Bu, yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA TURİZMİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Türkiye’nin turizm liginde kalıcı konuma geldiğini belirten Ersoy, “Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak turizmde rekor kırıyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İtalya’yı geçerek dünyada dördüncü sıraya yükseldi” dedi.

EYLÜL VE EKİMDE KAYIPLARI TELAFİ ETTİK

Mehmet Nuri Ersoy, 2025’te turizmdeki artışın jeopolitik gerilimlere rağmen sürdüğünü belirterek, “23 Nisan’da yaşanan İstanbul depremi, ardından gelen Hindistan-Pakistan ve İsrail-İran savaşları rezervasyonları etkilese de hızlı toparlandık.” dedi. Savaş sonrası Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde başlatılan yoğun kampanyaların etkisiyle ağustos itibarıyla azalan rezervasyon ivmesi yeniden yükseldiğini vurgulayan Ersoy, “Eylül ve ekim verilerinde kayıpları telafi ettik” diye konuştu.

Bakan Ersoy, küresel ısınmanın mevsim dengesini kalıcı biçimde değiştirdiğini vurgulayarak, “Nisan ve mayıs ayları eskisine göre serin geçiyor, ancak bu etki ekim ve kasım aylarında sezonu uzatıyor” dedi. Bu değişime uyum için yeni bir adım atıldığını belirten Ersoy, “Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 1 Kasım–1 Nisan döneminde uygulanan vergi sübvansiyonunu yeniden devreye aldık ve 1 Haziran’a kadar uzattık. Hava yolu şirketleri dış hat uçuşlarında yüzde 5 indirim yapacak” bilgisini paylaştı.

Turizm 4 mevsime yayıldı

Ersoy, 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın tanıtım gücüyle Türkiye’yi örnek bir modele dönüştürdüğünü belirtti. Tanıtımda dizi ve dijital içeriklerin de etkin şekilde kullanıldığını söyleyen Ersoy, “Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizimiz sadece sosyal medyada 2,4 milyar gösterime ulaştı” dedi. Ersoy, “Turizmi 4 mevsime ve 81 ile yaydık. Türkiye sürdürülebilir turizm konaklamasında dünyanın lider ülkeleri arasında.” dedi. Ersoy, son olarak “64 milyar dolarlık gelir hedefimizi yıl sonu itibarıyla rahatlıkla tutturacağız” açıklamasında bulundu.











