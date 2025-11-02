TVF şirketleriyle borsa daha güçlü

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 sonunda 12,7 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri haline geldi. Fonun 2 trilyon TL’yi aşan öz kaynağı, Türkiye ekonomisine güçlü bir güven unsuru oluşturuyor. TVF’nin sermaye piyasalarına yönelik çalışmaları ise Borsa İstanbul’un derinliğini arttırıyor, yurt içi ve yurt dışından daha fazla yatırımcıyı piyasaya çekiyor.

10 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 36 MİLYAR DOLAR

Borsa İstanbul’un çoğunluk hissedarı olan TVF, endeksin kurumsal yatırımcı niteliğini belirleyen stratejik bir aktör konumunda. Fonun borsada işlem gören 10 şirketi; Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank, Türkiye Sigorta, Kardemir, Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji toplamda yaklaşık 36 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Uzmanlara göre bu portföy, hem endeksin kurumsal ağırlığını artırıyor hem de borsadaki işlem hacmini istikrara kavuşturuyor. TVF’nin uzun vadeli yatırım yaklaşımı, fiyat dalgalanmalarını sınırlayarak piyasada bir 'istikrar fonksiyonu' görüyor.

FİNANSAL SİSTEMİ GÜÇLENDİRİYOR

TVF ayrıca, sigorta ve emeklilik sektörlerinde yürüttüğü birleşme ve yeniden yapılanma süreciyle finansal sistemin daha verimli işlemesini hedefliyor. Fon, farklı kurum ve iştirakleri tek çatı altında toplayarak hem maliyetleri düşürmeyi hem de sektörün rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 6,9 milyar TL tutarındaki borç geri ödemesini tamamlayan TVF, aynı zamanda VakıfBank hisselerine yönelik yabancı yatırımcı giriş sürecini de aktif biçimde yönetiyor. Uzmanlar, bu adımların Türkiye’nin finansal piyasalarına duyulan güveni artıracağını, Borsa İstanbul’un uluslararası görünürlüğünü güçlendireceğini belirtiyor.

TVF’nin önümüzdeki dönemdeki önceliği, sermayenin reel ekonomiye dönüşümünü hızlandırmak olacak. Fonun portföyündeki stratejik şirketler aracılığıyla sanayi, enerji, finans ve altyapı sektörlerine yönlendirdiği kaynaklar, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.











