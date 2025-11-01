Kamuya 2250 Togg daha

Kamuya 2 bin 250 Yeni Togg geliyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, kamu kurumlarında giderek daha fazla yer almaya başlıyor.
Geçtiğimiz yıl kamu hizmetine 500 Togg kazandıran hükümet, gelecek yıl bu sayıyı önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, 2026’da 2 bin 250 yeni Togg kamu filosuna dahil edilecek.
SUV VE SEDAN BİRLİKTE
Yeni alım kapsamında 750 adet SUV, bin 500 adet sedan model Togg kamu kurumlarında kullanılacak. Böylece hem şehir içi hem de uzun yol hizmetlerinde Togg’un farklı modelleri aktif görev alacak. Yetkililer, özellikle SUV modelinin zorlu arazi koşullarına uygun yapısıyla kırsal bölgelerde görev yapan kamu birimlerinde tercih edileceğini belirtiyor.
YEŞİL DÖNÜŞÜME KATKI
Togg’un kamu araç filosundaki payının artması, Türkiye’nin karbonsuz ulaşım ve yeşil enerji hedefleri açısından da önem taşıyor. Elektrikli motor teknolojisiyle sıfır emisyon üreten Togg’lar, hem yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlayacak hem de çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına katkı verecek.
Gemlik’teki fabrikasında üretim kapasitesini artıran Togg, 2025 itibarıyla yeni sedan modelinin seri üretimine geçti. Şirket, 2026 yılına kadar toplam üretim kapasitesini yıllık 175 bin araca çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Avrupa pazarına ihracat için homologasyon sürecinde de sona yaklaşıldı.