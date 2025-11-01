Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kamuya 2250 Togg daha

Kamuya 2250 Togg daha

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Kamuya 2 bin 250 Yeni Togg geliyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, kamu kurumlarında giderek daha fazla yer almaya başlıyor.

Geçtiğimiz yıl kamu hizmetine 500 Togg kazandıran hükümet, gelecek yıl bu sayıyı önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, 2026’da 2 bin 250 yeni Togg kamu filosuna dahil edilecek.

SUV VE SEDAN BİRLİKTE

Yeni alım kapsamında 750 adet SUV, bin 500 adet sedan model Togg kamu kurumlarında kullanılacak. Böylece hem şehir içi hem de uzun yol hizmetlerinde Togg’un farklı modelleri aktif görev alacak. Yetkililer, özellikle SUV modelinin zorlu arazi koşullarına uygun yapısıyla kırsal bölgelerde görev yapan kamu birimlerinde tercih edileceğini belirtiyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜME KATKI

Togg’un kamu araç filosundaki payının artması, Türkiye’nin karbonsuz ulaşım ve yeşil enerji hedefleri açısından da önem taşıyor. Elektrikli motor teknolojisiyle sıfır emisyon üreten Togg’lar, hem yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlayacak hem de çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına katkı verecek.

Gemlik’teki fabrikasında üretim kapasitesini artıran Togg, 2025 itibarıyla yeni sedan modelinin seri üretimine geçti. Şirket, 2026 yılına kadar toplam üretim kapasitesini yıllık 175 bin araca çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Avrupa pazarına ihracat için homologasyon sürecinde de sona yaklaşıldı.



#Togg
#Ekonomi
#Otomotiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama