Kamuya 2250 Togg daha

Geçtiğimiz yıl kamu hizmetine 500 Togg kazandıran hükümet, gelecek yıl bu sayıyı önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, 2026’da 2 bin 250 yeni Togg kamu filosuna dahil edilecek.

SUV VE SEDAN BİRLİKTE

Yeni alım kapsamında 750 adet SUV, bin 500 adet sedan model Togg kamu kurumlarında kullanılacak. Böylece hem şehir içi hem de uzun yol hizmetlerinde Togg’un farklı modelleri aktif görev alacak. Yetkililer, özellikle SUV modelinin zorlu arazi koşullarına uygun yapısıyla kırsal bölgelerde görev yapan kamu birimlerinde tercih edileceğini belirtiyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜME KATKI

Togg’un kamu araç filosundaki payının artması, Türkiye’nin karbonsuz ulaşım ve yeşil enerji hedefleri açısından da önem taşıyor. Elektrikli motor teknolojisiyle sıfır emisyon üreten Togg’lar, hem yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlayacak hem de çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına katkı verecek.

Gemlik’teki fabrikasında üretim kapasitesini artıran Togg, 2025 itibarıyla yeni sedan modelinin seri üretimine geçti. Şirket, 2026 yılına kadar toplam üretim kapasitesini yıllık 175 bin araca çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Avrupa pazarına ihracat için homologasyon sürecinde de sona yaklaşıldı.







