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Cüzdanı dijitalle doldurduk

İnternet alışverişiyle başlayıp günlük hayatımızın parçası haline gelen dijital cüzdan kullanımının 2024'te yüzde 52'ye kadar çıkması bekleniyor. E-ticaret siteleri, telekomünikasyon şirketleri ve yüzlerce uygulamanın kendi mobil cüzdanı bulunuyor. Nakit ödemeleri gerileten bu gelişmeye karşı birçok ülke teknolojisini üretiyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Cüzdanı dijitalle doldurduk
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Pandemiden öncesi ve sonrası olarak kullanageldiğimiz alışkanlıklarımıza son birkaç yıldır mobil cüzdanlar da eklendi. Finansal hizmetlerin teknoloji ile desteklendiği fintek modelleri, geleneksel ödeme yöntemlerini etkiliyor. Teknoloji uzmanlarına göre fiziksel paraların yerini daha hızlı şekilde sanal ödeme yöntemleri alıyor.

İSVEÇ NAKİT PARAYI KALDIRIYOR

  • Bu konudaki adımlardan biri İsveç tarafından atılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda İsveç hükümeti, nakit kullanımının neredeyse yok denecek kadar az olması sebebiyle 2025’te nakit parayı kaldırmayı planladığını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz haftalarda dijital merkez bankası parası üzerine çalışıldığını açıklamıştı. Çin Merkez Bankası’nın , elektronik cüzdan uygulaması başlatması, devletlerin bu alanı başı boş bırakmak istemediği anlamına geliyor. Dijitalleşmenin baş döndüren hızıyla beraber, banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kartların tek bir yerde tanımlandığı elektronik cüzdanlar yaygınlaşıyor.

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E-TİCARET SİTELERİ SIKÇA KULLANIYOR

Salgın döneminde evde geçirilen süre ve internet alışverişleri ise bu süreci hızlandıracak gibi duruyor. Artık hemen her bankanın sanal kartı ve ödeme yöntemi, her alışveriş sitesinin dijital cüzdanı bulunuyor. Mesela bir alışveriş sitesinin kendi mobil cüzdanına para yükleyebilir ve sonraki zamanlarda oradan harcama yapabilirsiniz. Bu uygulamayı yaygınlaştırmak isteyen firmalar, dijital cüzdan kullanımına yönelik hediye ve bonuslar veriyor. Barkod ile ödemelerin artması da artık fiziksel cüzdanların pabucunu dama atmış durumda.

HER GÜN BİR YENİSİ HAYATIMIZDA

  • Birçok fintek şirketi, dijital cüzdanları hayata geçiriyor. Bunlar sadece bir ödeme yöntemi olarak değil aynı zamanda para transferi gibi birçok finansal işlemi yapabileceğiniz sistemler. Aralarındaki rekabet artışı bankacılık sistemini bile etkilerken hemen her gün yeni bir ödeme yöntemini hayatımıza dahil ediyor.

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Z KUŞAĞININ İLGİSİ BÜYÜK

We Are Social’ın 2021 verilerine göre ülkemizdeki internet kullanımı yüzde 78 ile dünya ortalamasının bir hayli üzerinde. Geçtiğimiz yıl yüzde 48 civarında olan dünya mobil ve dijital cüzdanla ödemenin 2024’te yüzde 52’lere kadar çıkması bekleniyor. Mobil ödemeler, e-ticaretin gelişim oranının gerisinde kalmış gibi görünse de özellikle Z kuşağının ilgisi sayesinde kısa sürede hayatlarımızda daha fazla yer alacak.

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