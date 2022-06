D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam üyelere çağrı yaptı: Potansiyelimiz var ortak proje zamanı

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen ‘D-8 Yatırım Forumu’ başladı. 1 milyarı aşkın nüfusu 4 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğü ile D-8 ülkeleri büyük bir ekonomik potansiyeli barındırıyor. D8 ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırımı artırmak için gün boyu düzenlenen oturumlarda bir araya geldiler. Programa Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da aralarında olduğu çok sayıda iş dünyasından önemli isimler katıldı.

BÜYÜMENİN TOHUMLARI ATILACAK

Forumun açılışında konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam, üye ülkelerle tarım, turizm ve enerji gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirterek, 1997 yılında bu yana ticarette çok önemli gelişmeler olduğunu ancak istenilen seviyeye ulaşılmadığını söyledi. Bunun için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Imam, bekledikleri kararların gerçekleşmesi durumunda daha iyi yerlere gelineceğini vurguladı. "'Karşılıklı fayda ile kazan kazan ile güçlenmeliyiz" diyen Imam, Mevcut potansiyelimiz ve olası yatırımlar konuşulacak. Bu forum gelecekteki büyümenin tohumlarını atacak" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FONLARA İHTİYAÇ VAR

Birleşmiş Milletlerin (BM) özel birimleriyle D8 ülkelerinin yakın çalıştıklarını kaydeden Imam, şöyle devam etti: "Ticari süreçlerin sadeleşmesi çok önemli. Ödeme araçları tarafında D-8 takas sistemlerinin hayata geçirilmesi elimizi kuvvetlendirir. Bu girişimler yerel para ile ticareti de rahatlatacak. Pek çok fikrimiz ve potansiyelimiz olsa da daha çok çalışmamız lazım. Teşkilatımızın sürdürülebilir fonlara ihtiyacı var. Potansiyelimizi keşfetmek için ilgili kalkınma bankalarına da geresinim duyuyoruz. Her seyden önce ortak sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor. 2030'a kadar olan yol haritasında ekonomik iş birliğine her zaman ihtiyacımız var. Teşkilatımız da dinamiklerini geliştirmekte ve kendisini yenilemekte. D-8 in Potansiyeli yüksek."

TOPLAM TİCARET HACMİ 1,6 TRİLYON $

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu D8 ülkelerinin, Avrupa, Asya ve Afrika gibi çok önemli 3 kıtaya yayılmış durumda olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden genç ve dinamik nüfusumuz var. 3,8 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var. D-8 kurulduğunda bin 820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplam ticaretimiz 1,6 trilyon dolar. Dünya ticaretinin yüzde 4,5'ini gerçekleştiriyoruz. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması çok önemli olmakla birlikte maalesef yeterli değildir. D-8 içi ticaretimizi, ilk aşamada toplam ticaretimizin yüzde 30'una ulaştırmalıyız. Yani 500 milyar dolar hedefine ulaşmalıyız. Bunun için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli."

İşbirliğine hazırız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı itibariyle D-8 ülkelerinin Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki payının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "2002’den bu yana ülkemize doğrudan yabancı yatırım girişi 242 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişken aynı dönemde D-8 ülkelerinden Türkiye'ye yapılan toplam yatırım sadece 1,1 milyar dolar düzeyinde. Aynı dönem itibariyle ülkemizin D-8 ülkelerindeki doğrudan yatırımları 716 milyon dolar miktarına geldi. Türkiye stratejik konumu, sağlam ekonomik temelleri ve bilimsel altyapısı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde ekonomik büyümesini sürdürmekte ve küresel ekonomi için güvenli liman olma vasfını korumaktadır. Sizleri küresel tedarik zincirlerinin yeniden oluştuğu ve ülkemizin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiği bir dönemde ortak işbirliği girişimleri için Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."

