Daha adil bir emeklilik sistemi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Güler, özellikle Avrupa ülkelerindeki örneklerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.





3 BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Gelişmiş ülkelerde 3 başlığın ön plana çıktığına vurgu yapan Güler şunları kaydetti: "Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir.

Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu hatırlatan Güler, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır" ifadesini kullandı.





İSTİŞARE YAPILMALI

Sistemin düzeltilmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Güler "Uygulamalar daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli. İnşallah önümüzdeki dönemlerde evrensel, dünya ülkelerinde gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bu sistem üzerinden benzer bir uygulamayı, çalışmayı bizim ülkemizde de hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda bizim toplumun her kesimiyle yeni istişareler yapmamız lazım ve dünya örneklerini, gelişmiş ülke örneklerini ortaya koymamız lazım" diye konuştu.



