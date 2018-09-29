Ekonomi Daha fazla üretim ve istihdam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Daha fazla üretim ve istihdam

Erzincan Şeker Fabrikası da pancar alımına başladı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Albayrak Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, daha fazla tarımsal faaliyet ve daha fazla istihdam sözü verdi. Albayrak, “Erzincan’da 300 milyon lira olan tarımsal faaliyet hasılasının üç yıl sonra 600 milyon olması planlanıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muzaffer Albayrak
Muzaffer Albayrak

Erzurum’un ardından Erzincan Şeker Fabrikası da pancar alımına başladı. 2018 Erzincan Şeker Pancar Alım Kampanyası töreni dün dualarla başlatıldı. Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer Albayrak ve Mustafa Albayrak’ın da katıldığı törende konuşan Albayrak Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, yeni sezona ilişkin bilgiler verdi.

BİN 850 PANCAR ÇİFTÇİSİ İLE ANLAŞMA

Erzincan için 26 bin 500 ton pancar A şekeri kotası tahsis edildiğine dikkat çeken Necati Karaveziroğlu, 4 bölgede 78 köy 1850 pancar üretici ile sözleşme yaptıklarını söyledi. Bölgede 37 bin 80 dekar alanda pancar ekimi sağlandığına dikkat çeken Karaveziroğlu, “2018 kampanya döneminde 220 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. Dönem sonuna 33 bin ton kristal şeker, 77 bin ton yaş küspe ve 8 bin 800 ton melas hedefliyoruz” dedi.

Karaveziroğlu, Türkiye’nin en kaliteli pancarını üreten Erzincan Şeker Fabrikası’nda özelleştirme ile birlikte kurumsal ve teknolojik yenilikleri en kısa zamanda gerçekleşeceklerin ve tüm gıda mevzuatının uygulamayı planladıklarını da kaydetti.

ERZİNCAN’A BÜYÜK KATKI VERİYOR

Albayrak Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak ise daha fazla tarımsal faaliyet ve daha fazla istihdam sözü verdi. Erzincan Şeker Fabrikası’nın Erzincan’a ekonomik kültürel sosyal alanda en çok katkı sağlayan kuruluşlardan biri olduğunu belirten Muzaffer Albayrak, “Mutlaka her bir aileden birisi bu fabrikada bir görev almıştır. Devraldığımız Fabrikanın bu bakımdan Erzincan için ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi en iyi şekilde bundan sonra da faaliyetler devam edecek” diye konuştu.

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İSTİHDAM AZALMAYACAK AKSİNE ARTACAK

“Erzincan’da tarımsal faaliyet konusunda çalışmalara başladık. 300 milyon lira olan tarımsal faaliyet gelirini üç yıl sonra 600 milyon olması planlanmakta” diyen Albayrak, Erzincan’da spekülasyonlar olsa da fabrikadaki mevcut istihdamdan çok daha fazlasının sağlayacaklarını kaydetti. Albayrak, bugüne kadar fabrikada emeği geçenlere teşekkür etti, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

İlk teslimi yapan çiftçilere altın

63 yıllık Erzincan Şeker Fabrikası’nın geleneği olan pancarını ilk getirene ödülleri de verildi. Ürününü ilk teslim eden üç çiftçiye birer altın takdim edildi. Cemil Can’ın ödülünü Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Albayrak, Nedim Gökçe’nin ödülü Albayrak Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Emrah Duran’ın ödülünü ise Albayrak Holding Danışmanı Mehmet Koca takdim etti. Kurdela kesiminin ardından kantarda dua edildi ve kurban kesildi.

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