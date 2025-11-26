Damla Kent'te daire seçme vakti

Emlak Konut GYO tarafından Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen ve İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nde, yatırımcıların uzun süredir beklediği asli edim-daire seçim süreci bugün itibarıyla başladı. Halka arz edilen A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yer aldığı projede, yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası’na sahip olan yatırımcılar, artık tercih ettikleri daire için seçim yapabilecek. Sertifika edinmek isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini “DMLKT” koduyla Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.