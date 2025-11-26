Damla Kent'te daire seçme vakti

Emlak Konut GYO'nun halka arz ettiği Damla Kent Projesi'nden gayrimenkul sertifikası alan yatırımcılar, fiziki evlerini seçmeye başladı. Yatırımcılar, Damla Kent ve Emlak Konut’un resmi internet sitelerini inceleyerek seçtikleri daireleri Emlak Konut GYO’ya iletiyor.
Emlak Konut GYO tarafından Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen ve İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nde, yatırımcıların uzun süredir beklediği asli edim-daire seçim süreci bugün itibarıyla başladı. Halka arz edilen A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yer aldığı projede, yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası’na sahip olan yatırımcılar, artık tercih ettikleri daire için seçim yapabilecek. Sertifika edinmek isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini “DMLKT” koduyla Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
YATIRIMCIYA DAİRE HAKKI
Daire seçmek isteyen yatırımcılar, Damla Kent ve Emlak Konut’un resmi internet siteleri (damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr) üzerinden daireleri inceleyerek tercihlerini aracı kurumlar yoluyla Emlak Konut GYO’ya iletiyor. Aracı kurumun, talebi Emlak Konut GYO’ya iletmesinin ardından süreç resmen başlıyor ve yatırımcılar sözleşme aşaması için genel merkeze davet ediliyor. Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda inşa edilen proje; 1+1’den 4+1’e uzanan konut seçenekleri sunuyor.