Emlak Konut'un Damla Kent projesinde daire seçimleri yarın başlıyor

12:3225/11/2025, Salı
AA
Projede, gerekli Gayrimenkul Sertifikası'na sahip yatırımcılar 26 Kasım itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek.
Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent projesinde yatırımcıların asli edim-daire seçimi haklarını yarın itibarıyla kullanmaya başlayabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin halka arz edilen etaplarında ihale süreçlerinin tamamlanması ve inşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte Damla Kent'te Gayrimenkul Sertifikası sahiplerinin beklediği asli edim-daire seçimi sürecinin yatırımcıların erişimine açıldığı belirtildi.


İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesinin halka arz edilen A ve B etaplarında 2 bin 214 bağımsız bölüm yer aldığı aktarılan açıklamada, "Projede, gerekli Gayrimenkul Sertifikası'na sahip yatırımcılar 26 Kasım itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek. Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini 'DMLKT' koduyla Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcıların izleyeceği sürece ilişkin şu bilgiler verildi:


"Öncelikle 'www.damlakent.emlakkonut.com.tr' ve 'https://emlakkonut.com.tr/' adresleri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecek. Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek. Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO'ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak. Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi'ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak."







