İnşaat üretimi tarihi zirvesinde: Konut fiyatlarında belirgin düşüş var

Sahibinden.com'un BETAM iş birliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre Türkiye genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025'te belirgin şekilde devam etti. Reel kira fiyatları, aylık bazda 170,2'ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi. Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu. Kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdüren endeks, ekimde bir önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.