El birliği sistemiyle konut zirvede

Türkiye’de konut finansmanı dengeleri hızla değişiyor. Yüksek faizler ve krediye erişim sınırlamalarına rağmen talep güçlü seyrediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileri; Türkiye’de 2025’te konut talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve finansman tercihlerinin çeşitlendiğini gösteriyor.





HIZLI YÜKSELİŞ 2 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bankacılık kanalıyla kullanılan konut kredisi hacmi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 34 artarak 642 milyar TL seviyesine çıktı. Bu yılın ocak-ekim döneminde toplam konut satışları 1 milyon 293 bin 33 adede ulaştı. Faizlerin yüksekliği ve krediye erişim sınırlamaları, tasarruf finansmanı modellerine talebi zirveye taşıdı. FKB verilerine göre tasarruf finansmanı sektörü, 2024’te yüzde 298 büyüyerek 334,7 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Bu yılın ilk altı ayında yüzde 15 büyüyen sektörün ikinci altı ayda yüzde 25 büyümesi bekleniyor. Tasarruf finansmanının konut edinimindeki payı 2025’te yüzde 33,6’ya kadar çıktı. Bu oran krediyle satılan her üç evden birinin el birliği sistemi kurumlarından temin edilen finansmanla alındığını gösteriyor. Türkiye’nin konut finansmanında hibrit modele geçtiğini ortaya koyuyor.





FİNANSMAN ARTIK ÇOK KANALLI

Rakamları değerlendiren Gayrimenkul Borsası (GABORAS) CEO’su Ruhi Konak, konut finansmanında tek eksenli dönemin sona erdiğini belirtti. Artık sadece banka kredisine dayalı bir konut finansmanı sistemi olmadığını vurgulayan Konak, "Türkiye konut finansmanında artık tek eksenli bir yapıdan bahsedemeyiz. Banka kredilerinin hacmi büyümeye devam ederken, faizler ve erişim koşulları nedeniyle tasarruf finansmanı modellerinin hızlı yükselişi yeni normalin habercisi. Artık çok kanallı bir finansman dönemindeyiz" dedi. Konak, tasarruf finansmanındaki hızlı artışın piyasada yapısal bir değişimin göstergesi olduğunu belirtti. Ruhi Konak, TÜİK’in Ekim 2025 verilerinin de bu geçişi doğruladığını ve 2026’ya yaklaşırken konut piyasasında sürdürülebilirlik ve dengenin finansman çeşitliliğiyle sağlanacağını vurguladı.





GÜÇLÜ TALEP DENGELERİ DEĞIŞTİRİYOR

2025’te Türkiye’de konut finansmanı tek kanaldan çok kanallı yapıya evrildi; tasarruf finansmanı ekosistemde kalıcı ve güçlü bir pay aldı. Verilere göre, banka kredileri ve tasarruf finansmanı eş zamanlı büyürken, faizlerin gerilemesi bankacılık kanalını canlı tuttu. Tasarrufa dayalı modellerdeki işlem hacmi artışı ekosistemdeki ağırlığı güçlendirdi. Yılın ilk 10 ayında konut satışları 1,29 milyon adedi geçti, talep ise güçlü seyrini koruyor.



