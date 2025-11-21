TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2025 E-DEVLET! 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne, şartları neler?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreci 21 Kasım 2025 itibarıyla vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. e-Devlet üzerinden devam eden başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre alınan ilk beş günün ardından 15 Kasım’dan itibaren tüm adaylara açıldı. Engelli vatandaşlardan şehit yakınlarına, emeklilerden gençlere kadar geniş bir kontenjanın ayrıldığı projede aylık taksitler 6.750 TL’den başlıyor. Peki, 1+1 ve 2+1 konutlar için başvurular nasıl yapılır? Şartlar ve ödeme planı neler?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvuru ekranı 21 Kasım 2025 Cuma günü yoğun ilgi görüyor. İlk etapta TC kimlik numarasının son rakamına göre alınan başvurular, 15 Kasım’dan itibaren tüm şartları sağlayan vatandaşlara açıldı. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, emekliler ve gençler için özel kontenjan ayrılan projede 240 aya varan vade imkânı ve 6.750 TL’den başlayan taksitler dikkat çekiyor. Peki TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım 2025 itibarıyla başlamıştı. Başvuru süreci bugün (15 Kasım 2025 Cumartesi) itibarıyla herkes için başladı.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI!
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889.
İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865.
Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."