Dardanel yeni döneme hazır: Kapasite yüzde elli, istihdam yüzde otuz arttı

Kovid-19 salgını sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarını yeniden gündeme getirdi. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar, uyku düzeni derken vatandaşın ezberi değişti. 3 tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen, balık tüketiminde yetersiz kalan Türkiye için balıkçılık sektörü bu yeni döneme şimdiden hazır durumda. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen de hedeflerinin çok net olduğunu belirterek, “Dünyanın tonbalığı üreticileri arasında ilk 3’te yer almak. Ayrıca yüzde 100 Türk ve milli sermaye olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada kendi kategorimizde bayrağı en tepeye dikeceğiz” dedi.

Mehmet Önen

ÜLKE OLARAK TÜKETİM AZ

Türkiye’de coğrafi avantajının aksine, balık tüketimi istenilen seviyelerde olmadığını belirten, Mehmet Önen “Rakamlar, Avrupa ve Amerika’nın oldukça gerisinde. Türkiye’yi ton balığıyla tanıştıran ilk marka olarak amacımız, bu mucizevi proteinin kişi başı yıllık 140gr’lik tüketimini 5 katına çıkarmak” ifadesini kullandı. Covid-19 vakasının ilk görüldüğü günden bu yana Dardanel ürünlerine yönelik talepte de ciddi bir artış yaşandığını belirten Önen, “İhracat ve iç piyasada toplam satışlarımız üç katına çıkmış durumda. Yılın ilk ceyreğinde ciromuzu yüzde 91 artırarak 211 milyon TL ciro elde ettik” dedi.

KONSERVEDE KATKI YOK

Konserve ton balığında katkı malzemesi olup olmadığına dair spekülasyonlara da değinen Önen, şunları söyledi: “Dardanel ton balıkları katkısız. İçerisinde sadece balık, zeytinyağı ve deniz tuzu bulunuyor. Dardanel olarak gıda güvenliğini ve tüketicilerin sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Ürünlerimizin ambalajlanması konusunda dahi son derece hassas davranıyor, titizlikle hareket ediyoruz. Normalde konservelerin içinde, metal kutu ile gıdanın temas etmemesi için Bisphenol-a (BPA) adı verilen koruyucu bir reçine bulunur; Dardanel kutularında bu madde bulunmuyor. Bunu dünyada uygulayan ilk konserve üreticilerinden biriyiz.”

REKLAM

İSTİHDAMI YÜZDE 30 ARTTIRDIK

Türkiye’nin Kovid-19 sürecindeki mücadelesinde verdikleri katkıya da değinen Önen şunları söyledi: “Dardanel ürünlerine yönelik talepte de ciddi artış yaşandı. Biz de tüketicilerimizin taleplerine yanıt verebilmek için Çanakkale’deki tesislerimizde üretim kapasitemizi yüzde 50, istihdamı yüzde 30 arttırdık. Bu nedenle fiyatlarımızda hiçbir artış yapmadık; kısa vadede yapmayı da planlamıyoruz.”

1 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTI

Mehmet Önen,salgın dönemindeki dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına da 1 milyon lira bağışla desteğimizi sunduk. Türkiye’nin bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde geride bırakacağından; bu dönem sonrasında başarı hikayelerimize kaldığımız yerden devam edeceğimize inancımız tamdır.”