DeepSeek’in tek numarası fiyatı değil

Çinli, DeepSeek’in ABD’li şirketlerin milyarlarca dolar harcadıkları yapay zeka modelini çok az çip kullanarak 6 milyon dolara başarması tüm sistemi sarstı. ChatGPT’nin 15 dolarlık abonelik ücreti DeepSeek’te 0,14 dolar. Ancak tek artı bu değil. DeepSeek açık kaynak kodlu. İsterseniz bilgisayara kurup, internete bağlanmadan kullanabilir ve mahrem bilgilerinizi koruyabilirsiniz.
ABD’nin, Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamaları ‘İhtiyaç icadın anasıdır’ sözünü bir kez daha kanıtladı. Bir grup yeni üniversite mezunu, eldeki kısıtlı imkanlarla olmaz denileni yaptı. DeepSeek'in daha düşük maliyetlerle ve daha verimli yapay zekâ teknolojisi, piyasadaki dengeleri temelden sarstı. Firma, sadece 6 milyon dolar harcayarak, ChatGPT'den daha iyi performans sergileyen bir model ortaya koydu.
ABD TEKELİNİN KIRILDIĞI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı adeta şoka uğratan bu teknoloji, yapay zekâ geliştirme süreçlerinde yeni bir dönemi başlattı. Akıl yürütme başarısı ve açık kaynak özelliğiyle DeepSeek, bu alanda büyük şirketlerin sahip olduğu maliyet avantajını kıracak. Açık kaynak ise daha geniş bir rekabet ortamını mümkün kılacak. Bu gelişme, ABD telekine karşı daha küçük şirketlerin ve ülkelerin de kendi yapay zekâ modellerini geliştirebileceği bir döneme işaret ediyor.
CHATGPT’NİN 5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇESİNE KARŞI 6 MİLYON DOLAR
Birçok uzmana göre, ABD’li Nvidia, Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin milyarlarca dolar değer kaybetmesinin altında yapay zekâ alanında ezberlerin bozulması gerçeği yatıyor. ABD Hükümeti’nin 2021’den itibaren gelişmiş çip satışlarını engellemesi Çinli şirketlerin birbirlerine teknoloji transferinde bulunmalarına yol açtı. Sadece geçen yıl, sistem geliştirmesine 5 milyar dolar harcayan ChatGPT’nin karşısına 6 milyon dolar maliyetli DeepSeek çıktı. Üstelik, ABD Başkanı Trump'ın 500 milyar dolarlık StarGate yapay zekâ projesini açıklamasının ardından atılan bir adımdan bahsediyoruz.
ETKİN YORUMLAMA VE MALİYET AVANTAJI
Teknoloji dünyası, ABD kısıtlamalarının Çin açısından büyük ve beklenmedik olumlu sonuçları olduğu konusunda birleşiyor. Örneğin, ABD'de özellikle Silikon Vadisi'nde binlerce teknoloji dehası çalışırken; Çinliler bu modeli bir grup genç üniversite mezunuyla başardı. Şirket, başarıyı sadece 2048 GPU (Anakart veya ekran kartı üzerinde bulunan grafik oluşturmakla görevli olan özel bir işlemci) ile 2 ayda yaklaşık 6 milyon dolar bütçeyle elde etti.
Tüm eleştirilere rağmen, DeepSeek'in açık kaynaklı olması büyük bir avantaj olarak gösteriliyor. DeepSeek'in küçük bir versiyonu evdeki masaüstü bilgisayara indirip, internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir. Bu durum, veri güvenliği açısından önem taşırken; bulut hizmetlerine para ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
ABD 'ARIZA' ÇIKARACAK
- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre, DeepSeek’in akıl yürütme açısından üstün olduğu iddiaları doğruysa, bu durum ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini sarsabilir. DeepSeek’in açık kaynak olması, işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor. Açık kaynak modeller, firmaların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve bağımsız çalıştırılabilir. Bu durum, şirketlerin maliyetleri düşürmesine ve bulut tabanlı sistemlere olan bağımlılığını azaltmasına olanak tanır. ABD, daha önce Huawei gibi şirketlere yaptırım uyguladığı gibi, DeepSeek’in yaygınlaşmasını engellemek için çeşitli düzenlemeler getirebilir. Kırık, bu yeni modelle ilgili şu yorumu da yaptı: “DeepSeek’in bilgisayar sürümü, kullanıcı verilerini işleme biçimi açısından da dikkat çekiyor. ChatGPT gibi modeller genellikle bulut tabanlı olup, kullanıcı verilerini sunucularında saklayarak yanıt üretiyor. DeepSeek’in bazı versiyonlarının verileri cihazda işlediği belirtiliyor."