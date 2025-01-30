DeepSeek’in tek numarası fiyatı değil

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre, DeepSeek’in akıl yürütme açısından üstün olduğu iddiaları doğruysa, bu durum ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini sarsabilir. DeepSeek’in açık kaynak olması, işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor. Açık kaynak modeller, firmaların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve bağımsız çalıştırılabilir. Bu durum, şirketlerin maliyetleri düşürmesine ve bulut tabanlı sistemlere olan bağımlılığını azaltmasına olanak tanır. ABD, daha önce Huawei gibi şirketlere yaptırım uyguladığı gibi, DeepSeek’in yaygınlaşmasını engellemek için çeşitli düzenlemeler getirebilir. Kırık, bu yeni modelle ilgili şu yorumu da yaptı: “DeepSeek’in bilgisayar sürümü, kullanıcı verilerini işleme biçimi açısından da dikkat çekiyor. ChatGPT gibi modeller genellikle bulut tabanlı olup, kullanıcı verilerini sunucularında saklayarak yanıt üretiyor. DeepSeek’in bazı versiyonlarının verileri cihazda işlediği belirtiliyor."