Ekonomi Denizcilik sektöründe gurur duyulacak bir proje
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Denizcilik sektöründe gurur duyulacak bir proje! Kızıl elma projesi nedir?

'Denizcilik sektöründe gurur duyulacak bir proje'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İÇDAŞ'ın tesislerine ilişkin, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak" dedi

Haber Merkezi AA
İÇTAŞ tesislerinin tamamlanmasıyla denizcilik sektöründe gurur duyulacak seviyeye gelinecek.
İÇTAŞ tesislerinin tamamlanmasıyla denizcilik sektöründe gurur duyulacak seviyeye gelinecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı, 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatını ziyaret etti.

Dev tesisin Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan önemli yatırımlardan birisi olduğunu ifade eden Turan, buranın tamamlanmasıyla denizcilik sektöründe gurur duyulacak seviyeye gelineceğine işaret etti.

AA
Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemileri inşa edilecek.

Bülent Turan, İÇDAŞ'ın Değirmencik tesislerinde devam eden projenin "Türkiye'nin gururu" olacak bir proje olduğunu belirterek, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak. Son dönem milli savunmamızda çok büyük mesafe alındı. Her türlü İHA'sı, SİHA'sı, füzeleri, helikopteri artık üretmekten öte, ihraç imkanına kavuştuk. Bu çok kıymetli bir iş. Yüzde yirmilerde olan milli savunma yerlilik oranımız yüzde 70'leri buldu." dedi.

AA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerini ziyaret etti.

"PROJENİN İSMİ KIZIL ELMA"

Grup Başkanvekili Bülent Turan, dev projenin isminin "Kızılelma" olduğunu hatırlattı.

Bunun rastgele bir isim olmadığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

REKLAM

"Her milletin davasına uğruna öleceği bir imkanı olur. Her millet öleceği bir dava bulur, diyor Cumhurbaşkanımız ve bunun bir Kızılelma olduğunu ifade ediyor. Bu kuru havuzun da isminin Kızılelma olması rastgele bir isim değil. Şirket yöneticileri ile konuştuk, görüştük ve ortaya konan bu ideal ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını da paylaşmak için bu özel ismi verdik. Bu isim özel bir isim."

Turan ve beraberindekiler ziyaret kapsamında İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman ve İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp devre mülk mağduru olmayın
EKONOMİ
'Tatil kazandınız' yalanına inanıp devre mülk mağduru olmayın

TOKİ’den cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı
EKONOMİ
TOKİ’den cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı
Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup kaçarken paketlendi.
Kongolu hacı adaylarına vize engeli

Kongolu hacı adaylarına vize engeli

Suudi Arabistan'ın Ebola salgını riskini gerekçe gösterdi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta.
Elinizi çabuk tutun

Elinizi çabuk tutun

Faizlerdeki düşüş gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacak.
İki kulüpten <br>birini seçecek

İki kulüpten
birini seçecek

Kolombiyalı gazeteci Falcao'nun transferi için konuştu.
Tatilcilere 'ucuz fiyat' uyarısı

Tatilcilere 'ucuz fiyat' uyarısı

"​Mağduriyet yaşamamak için çok dikkatli olun."

90 yaşında<br>ekmek derdinde

90 yaşında
ekmek derdinde

​Fahriye Nine, hasta oğluna bakmak için çalışıyor.

İsveç'te Türk restoranına saldırı

İsveç'te Türk restoranına saldırı

El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda tüm camlar kırıldı.

Türkiye'nin gurur projesi: Kızıl elma

Türkiye'nin gurur projesi: Kızıl elma

En büyük savaş gemileri tamir ve inşa edilecek.
Ucuz ekmek mahkemelik

Ucuz ekmek mahkemelik

​İtiraz edildi, 6 işletmeye daha dava açılacak.
Eşinin şeytani<br> planı pes dedirtti

Eşinin şeytani
planı pes dedirtti

​Polis çevirmesinde ehliyetine el konuldu evde raporları bulunca büyük şok yaşadı.
255 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

255 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.