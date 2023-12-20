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Ekonomi

Deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yeni finansman paketi: 4 milyar liralık yeni kredi sunulacak

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar liralık yeni finansman imkanı sunduklarını bildiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden zarar gören işletmelerin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
14:21 - 20/12/2023 mercredi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.


Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz."




#deprem bölgesi
#KOBİ
#Kredi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
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