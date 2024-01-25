Depremzede üreticiler yüksek verimden memnun

Depremzede yetiştiricilere toplamda 5 bin 804 büyükbaş hayvan, 43 bin 317 küçükbaş hayvan, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan teslim edildi. Bu hayvanların toplam bedeli ise yaklaşık 909 milyon TL olarak belirtildi.

HAYVANLAR ÖZENLE SEÇİLDİ

Eski hayvanlarına göre hem süt hem de yapı olarak cüsseli keçiler ve koyunlar aldığını belirten üretici Ökkeş Taşdelen, “Depremde kaybettiğim hayvanıma göre 1,5 kat daha fazla süt alıyorum. Üreticiler hayvanları ile bağ kurar, hayvanlarımı kaybettiğimde ailemden birini kaybetmiş gibi olmuştum. Ama bu hayvanlar da verimliliği ile bizleri sevindirdi” dedi.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu ise, “Üyelerimizden hiçbiri bize yeni hayvanlarla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından özenle seçilerek dağıtımı yapıldı ve üreticilerin tamamı fazlasıyla memnun” dedi.

400 KİLOGRAM SÜT ALIYORUM

Keçi sütü üretimi ile uğraşan İbrahim Özkan, telef olan hayvanların yerine yeni verilen hayvanların dondurma için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi. İbrahim Özkan, “Eski hayvanlarım yılda yaklaşık 300 kilogram süt verirken bu hayvanlar şu anki duruma göre ortalama 400 kilogram süt verecek. Ayrıca aldığımız süt yağlı olduğu için dondurma için biçilmiş kaftan. Biz Kahramanmaraş’ta genelde dondurma üreticileri ile çalıştığımız için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.















