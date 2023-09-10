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Ekonomi

Depremzede yetiştiriciye 900 milyon TL destek

Depremden etkilenen 11 ildeki yetiştiricilere hayvan dağıtımı sürüyor. Şimdiye kadar toplam değeri 880 milyon TL’yi bulan 43 bin küçükbaş, 548 bin kanatlı hayvan ve 26 arılı kovan yetiştiricilere teslim edildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenilerinin dağıtımında sona yaklaşılıyor. Depremin üzerinden geçen 7 ayın ardından küçükbaş, kanatlı ve arılı kovan dağıtımları son buldu. Bu kapsamda hayvanlarını depremde kaybeden vatandaşlara 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 adet de arılı kovan dağıtımı yapıldı. Dağıtılan bu hayvanların ve arıların toplam bütçesi ise 880 milyon TL olarak belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada depremden etkilenen illerde hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz ve ayni olarak hayvan dağıtımının büyük önem taşıdığını belirtti.

BÜYÜKBAŞ DAĞITIMI BAŞLIYOR

Ayni olarak karşılanan hayvanların büyük bir kısmı tamamlanırken, sıra büyükbaş hayvanlara geldi. Hasar tespit komisyonları 5 bin 804 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve bunların yerine koyulacağını tespit etti. Telef olan hayvanın yerine yenisinin verilebilmesi için hayvanın TÜRKVET’te kaydının bulunması gerekiyor. Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanı/hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor. Dağıtımda öncelik hayvanları için ahır ve altyapıya sahip olan yetiştiricilere veriliyor. Bunun yanı sıra telef olan hayvanının yerine yenisini alan çiftçiler hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında satamayacak. Ayrıca depremzede çiftçi deprem veya sonrasında vefat ettiyse hayvanlar, mirasçılarına veriliyor.




#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Ekonomi
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