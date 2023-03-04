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Ekonomi

Depremzedelere haberleşme rehberi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
02:48 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), depremzedenin devam eden telefon ve internet taahhütleri, kayıp GSM hatlarının yeniden nasıl çıkarılacağı, cayma bedelleri, fatura son ödeme tarihleri, aboneliklerin taşınmasına ilişkin bilgilendirici rehber hazırladı. Buna göre, depremzedelerin son ödeme tarihi 14 Mart'a kadar olan faturalarının son ödeme tarihleri bu tarihten sonrasına ertelenecek.

HAT İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Operatörler, OHAL süresi içinde deprem nedeniyle vefat eden aboneler nezdinde bulunan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin alacaklarından feragat edecek. Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerden 8 Mayıs tarihine kadar SIM kart değişimi, devir, hat dondurma ve nakil talepleri ile açma- kapama ücretleri alınmayacak. 6 Mart'a kadar taahhüdü biten bireysel abonelere, taahhüt sürelerinin sonunda 1 ay süre ile taahhüdsüz hizmet sunulacak.

Yüz videosuyla SIM kart

Kimlik belgesine ulaşamayan depremzedelerin SIM kart değişikliği talepleri de kolaylaştırılacak. Buna göre operatörler Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) veri tabanı üzerinden depremzedenin beyan ettiği kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek veya abonenin yüzünün tanınır bir şekilde video kaydına alarak SIM kart değişikliği yapabilecek. GSM hattının kayıtlı olduğu kişinin vefatı halinde; kullanıcıların abonelikleri kendi adlarına kaydettirebilmesi için 8 Mayıs'a kadar başvuruları gerçekleştirilecek.



#Deprem
#Haberleşme rehberi
#Operatörler
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Depremzedelere haberleşme rehberi
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