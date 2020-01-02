Ekonomi Dev proje hizmete alınıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev proje hizmete alınıyor

Türkiye’nin son yıllarda imza attığı uluslararası projelerden Türk Akım, haftaya hizmete alınacak. Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin birlikte yapacak.

İbrahim Acar Yeni Şafak
İki kilometreyi aşan derinlikte inşa edilen 81 santimetre çapındaki ilk boru hattı sistemi olan TürkAkım’a ait açık deniz boru hatları; her biri 12 metre uzunluğunda binlerce borudan oluşuyor. TürkAkım Projesi, Türkiye ve Avrupa’ya yönelik enerji tedarikinin güvenilirliğini sağlamanın yanı sıra, projenin inşaatı için aktardığı kaynaklarla Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunuyor.
İki kilometreyi aşan derinlikte inşa edilen 81 santimetre çapındaki ilk boru hattı sistemi olan TürkAkım’a ait açık deniz boru hatları; her biri 12 metre uzunluğunda binlerce borudan oluşuyor. TürkAkım Projesi, Türkiye ve Avrupa’ya yönelik enerji tedarikinin güvenilirliğini sağlamanın yanı sıra, projenin inşaatı için aktardığı kaynaklarla Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye, ulusal ve uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. 2019’da İstanbul Havalimanı’na taşınma ve Türkiye’nin Otomobilinin geliştirilmesi gibi iki önemli hamleyi gerçekleştiren Türkiye, 2020’ye

Türk Akım projesinin devreye almasıyla başlıyor. Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Türk Akım Projesi hafta devreye alınacak.

Rusya’nın Anapa şehrinden Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine uzanan ve 935’er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak’ta açılacak. Açılış töreniyle birlikte gaz akışının verilmeye başlanacağı proje, haftaya çarşamba günü resmen faaliyete geçecek. İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılmasının bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

YILDA 31,5 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ AKTARACAK

Türk Akım Projesi için ilk adımlar Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyuruldu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016’da imzalandı. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesini sağlayacak doğalgaz boru hattının 1,5 yıllık inşaat süreci geçtiğimiz ay sona erdi. Her biri 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari faaliyete başlamaya hazır duruma getirildi.

Aliyev: Bakü, TürkAkım’ı başından beri destekledi

  • İlham Aliyev
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TürkAkım projesine dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Azerbaycan tarafından yürütülen enerji projelerinin birbirlerine rakip olmadığını anlatan Aliyev, “Bazen çeşitli ülkelerin basınında, enerji projelerimizin rekabet içerisinde olduğuna dair tezler duyuyoruz. Ancak bu kesinlikle böyle değil, olmamıştır ve olmayacaktır” dedi. Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla yıllık 10 milyar metreküp doğal gazın Azerbaycan’dan Avrupa’ya sevk edileceğine işaret eden Aliyev, “Bu, Rusya’nın yıllık 150-170 milyar metreküplük sevkiyatı yanında küçük bir hacim. Bu nedenle Güney Gaz Koridoru bir rakip proje değildir. TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her iki ülke de bizim yakın ortağımız. Bakü, TürkAkım’ı başından beri destekledi. Ayrıca Azerbaycan ve Rusya, Türkiye’de kurulan doğal gaz altyapısını ortak bir şekilde kullanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yarısından fazlasını Rusya’dan alıyoruz

  • Doğal gaz tüketiminde dışa bağımlılık oranı, petroldekinden yüksek. Türkiye gaz talebinin %99,3’ünü ithalatla karşılıyor. Yılda yaklaşık 55 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye, bu ihtiyacının sadece %0,7’ini ülke içi üretim ile karşılarken, geri kalanını değişik ülkelerden ithal ediyor. BOTAŞ verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye doğal gazın yüzde 52’sini Rusya’dan, yüzde 17’sini İran’dan, yüzde 12’sini Azerbaycan’dan ve yüzde 8’ini de Cezayir’den aldı.

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