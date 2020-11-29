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Ekonomi Devletimiz dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının yanında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devletimiz dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının yanında

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye’yi salgın sonrası yatırım üssü haline getirmeyi hedefleyen reform çalışmaları öncesi iş dünyasının görüşlerinin ele alınarak sektörün nabzının tutulması bizleri memnun etmiştir” dedi.

Haber Merkezi İHA
İş dünyası destekten memnun
İş dünyası destekten memnun


Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla, TOBB yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile yapılan toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

İki oturumda gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Özer Matlı,

  • “Korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçen iş dünyasının yaşadığı sorunları gidermeyi hedefleyen toplantıda, ekonomi ve hukuk alanlarında güven ve yatırım ortamını sağlayacak düzenlemeler konusunda bakanlarımızla kapsamlı istişareler gerçekleştirme imkânı bulduk. Türkiye’yi salgın sonrası ortaya çıkacak yeni düzene en iyi şekilde hazırlamayı ve yatırım üssü haline getirmeyi amaçlayan reform çalışmaları öncesi, iş dünyasının görüşlerinin ele alınarak sektörlerin nabzının tutulması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

Devletten tam destek.

İş dünyasına teşvikler hız kesmeden devam ediyor

“Devletimizi dün olduğu gibi bugün de yanımızda görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur” diyen Başkan Özer Matlı, “Toplantıda ekonomik sıkıntıların yanı sıra, iş hukuku, şirketler hukuku konularında karşılaşılan sorunlar ile üyelerimizin bizlere ilettiği, SGK ve vergi ödemeleri başta olmak üzere yaşanılan sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini de bakanlarımıza iletme imkanı bulduk.

İnanıyorum ki ortaya konulan bu sinerjiyle birlikte, en kısa sürede mevcut sıkıntıları kökten çözecek reformları hayata geçirecek, ülkemizi içinde bulunduğu bu zorlu süreçten yine güçlenerek çıkarmayı hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

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