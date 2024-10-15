DFU’dan 'Dünya Ekmek Günü’ne özel Çağrı: Dondurulmuş ekmekle israfı önleyin

İhtiyaç duyulan miktarda çözdürülerek pişirilen dondurulmuş ekmek, tazeliği dışında israfın önlenmesine katkı sunuyor. Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, Dünya Ekmek Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ekmek israfının giderek arttığını belirterek, “Porsiyon ekmeklerimizi, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gr. ağırlığında üretiyoruz. Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor. Ayrıca, istenilen zamanda ihtiyaç duyulduğu kadar taze ve sıcak servis imkânı sağlıyor” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde dünyadaki açlığa, yoksulluğa ve israfı önlemenin önemine dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor. Araştırmalar, kişi başı ekmek tüketiminde üst sıralarda yer alan Türkiye’deki israfın boyutunu da ortaya koyuyor.
Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası’nın (TÜGİS) açıklamasına göre Türkiye’de her gün 12 milyon adet ekmek israf ediliyor. İsrafın yarısına yakınının hanelerde diğer yarısının ise sırasıyla lokanta, otel, büfe, kantin, yemekhane gibi ev dışı tüketim kanallarında gerçekleştiği belirtiliyor. Ekmek israfında, fazla üretim ve ihtiyaçtan fazla satın alma etkili oluyor. İşte bu noktada ekmeğin raf ömrü ve porsiyonu önem kazanıyor.
Donuk ekmek ihtiyaç kadar çözdürülüyor, israf edilmiyor
Ekmek israfıyla mücadelede farkındalık adımlarını, ürünlerinin raf ömrü, katkısız içeriği ve porsiyonuyla destekleyen Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) da Dünya Ekmek Günü dolayısıyla “İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin” çağrısı yaptı.
Hasırcıoğlu, kişi başı günlük tüketim ortalamasına göre Türkiye’de israf edilen ekmeğin ekonomi için de büyük kayıp olduğunu söyledi. Uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolüyle donuk ekmeğin, israfı önlemenin yeni nesil alternatifleri arasında yer aldığını kaydeden Hasırcıoğlu, şöyle devam etti:
Hasırcıoğlu, DFU’nun lezzetli ve yenilikçi ürünlerinden donuk ekmeğin pratikliğiyle işletmelerin maliyetlerini düşürüp kaliteyi arttırdığını, standardıyla da avantaj sağladığını anlattı.