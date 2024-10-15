DFU’dan 'Dünya Ekmek Günü’ne özel Çağrı: Dondurulmuş ekmekle israfı önleyin

DFU’da yürüttüğümüz üretim süreçlerinde, her bir ürün özelinde tanımlanan reçete ve süreç şartlarına sadık kalıyoruz. Bu sayede daima aynı niteliklere sahip lezzetler üreterek Türkiye’nin her yanındaki müşterilerimiz için ürün standardizasyonu sağlıyoruz. Bugün DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaşmış durumdayız.