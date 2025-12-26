Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dijital devlet Siber'e emanet

Dijital devlet Siber'e emanet

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev alanları genişletiliyor. Dijital devlet, e-Devlet, kamuda yapay zekâ ve veri yönetişimi artık bu başkanlığın sorumluluğunda olacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital devlet alanında mevzuat hazırlama, ulusal strateji ve eylem planları oluşturma, bu planların uygulanmasını koordine etme görevini üstlenecek. Kamu kurumlarının kullandığı bilişim sistemleri için idari, mali ve teknik standartlar belirlenecek. Dijital devletin kurumsal mimarisi başkanlık tarafından oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başkanlık, kamunun dijital dönüşümünde merkezi bir otorite haline getirildi.


#Ekonomi
#dijital
#devlet
#siber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı