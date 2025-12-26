Dijital devlet Siber'e emanet

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev alanları genişletiliyor. Dijital devlet, e-Devlet, kamuda yapay zekâ ve veri yönetişimi artık bu başkanlığın sorumluluğunda olacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital devlet alanında mevzuat hazırlama, ulusal strateji ve eylem planları oluşturma, bu planların uygulanmasını koordine etme görevini üstlenecek. Kamu kurumlarının kullandığı bilişim sistemleri için idari, mali ve teknik standartlar belirlenecek. Dijital devletin kurumsal mimarisi başkanlık tarafından oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başkanlık, kamunun dijital dönüşümünde merkezi bir otorite haline getirildi.