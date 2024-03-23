|
Ekonomi

Dijital gelecek için yatırımlara devam

Turkcell’in 2023'te toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 14,6 büyüyerek 107 milyar lirayı aştı. Net kâr da yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar lira oldu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç; 5G, 6G, uydu iletişimi ve kuantum teknolojileri gibi globalde gündemde olan yenilikleri Türkiye’ye taşıyıp uygulayacaklarını söyledi.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:42 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Taha Koç.
Ali Taha Koç.

Turkcell, 2023 yılı finansal sonuçlarını ve yeni hedeflerini İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Buna göre; Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 14,6 büyüyerek 107,1 milyar TL’ye çıktı. Net kâr da yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmeti götürüldü. Böylece, şirket toplamda 5,8 milyon haneye ve 2,3 milyon fiber abone sayısına ulaştı. Turkcell, ayrıca 2023’te 1,6 milyon net faturalı abone de kazandı.

‘HYPER-SCALER GETİRECEĞİZ’

Veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenliğe odaklanan Turkcell, cep telefonu sinyalleriyle ulaşılamayan bölgelere, uydu teknolojileriyle kapsama hizmeti sunmaya hazırlandığını da duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2023 yılını çift haneli reel büyüme ile kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yolculuğumuzda 4 ana odağımız var: Veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik. Bu dört odak, bizim 2024 ve sonrası hedeflerimizin, yatırımlarımızın da belirleyicileri olacak. Veri merkezlerine 330 milyon avro yatırım yaptık. Yeni bir veri merkezi şirketi kurmayı da planlıyoruz. Bu doğrultuda 'hyper-scaler' (dünya çapında faaliyet gösteren, büyük ölçekli bulut bilişim hizmeti sunan şirket) küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Veri merkezlerini 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde inşa ettiklerine de dikkat çeken Ali Taha Koç, şunları kaydetti: "Turkcell dışında yerli/yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz. Diğer bir odak alanımız enerji kaynak yönetimi. Halihazırda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz."

GÜNEŞE 240 MİLYON DOLAR

Koç, 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da son hızla devam edildiğini anlatarak, "Türkiye’nin değişik yerlerinde güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından sağlanacak üretimle, Turkcell toplam elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşılamayı planlıyor. Nihai hedefi ise 2050’de net sıfır şirket olmak" diye konuştu.

UYDU RADARA GİRDİ

Uydu iletişim teknolojilerinin de radarlarında olduğuna vurgu yapan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cep telefonu sinyalleriyle ulaşılamayan bölgelere, uydu teknolojileriyle kapsama getiren yeni bir oyun planımız var. Türkiye'nin kablosuz bağlantı teknolojileri alanındaki yolculuğunu şekillendirmek için test çalışmalarına da başladık. Ayrıca 5G, 6G, uydu iletişimi, kuantum teknolojileri gibi globalde gündemde olan yenilikleri ülkemizde önce biz gündeme taşıyor, geliştiriyor, uyguluyoruz.”

Financell'in gelirleri %28 arttı

Turkcell’in TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servislerini kullanan tekil ücretli kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 9 artarak 5,6 milyona yükseldi. Dijital iş servislerinin gelirleri yüzde 23 artarak 10 milyar TL’yi aştı. Financell bugüne kadar 7 milyon tekil müşteri ve 40 milyar TL kredi hacmi yakalama başarısı gösterdi. Financell’in kredi portföyü 6,2 milyar TL’ye yükselirken, gelirleri de yüzde 28 büyüyerek 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.



#Turkcell
#Ekonomi
#Ali Taha Koç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
49-50-51-52 yaşında erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT’siz 2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor