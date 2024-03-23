Dijital gelecek için yatırımlara devam

Turkcell, 2023 yılı finansal sonuçlarını ve yeni hedeflerini İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Buna göre; Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 14,6 büyüyerek 107,1 milyar TL’ye çıktı. Net kâr da yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmeti götürüldü. Böylece, şirket toplamda 5,8 milyon haneye ve 2,3 milyon fiber abone sayısına ulaştı. Turkcell, ayrıca 2023’te 1,6 milyon net faturalı abone de kazandı.

‘HYPER-SCALER GETİRECEĞİZ’

Veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenliğe odaklanan Turkcell, cep telefonu sinyalleriyle ulaşılamayan bölgelere, uydu teknolojileriyle kapsama hizmeti sunmaya hazırlandığını da duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2023 yılını çift haneli reel büyüme ile kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yolculuğumuzda 4 ana odağımız var: Veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik. Bu dört odak, bizim 2024 ve sonrası hedeflerimizin, yatırımlarımızın da belirleyicileri olacak. Veri merkezlerine 330 milyon avro yatırım yaptık. Yeni bir veri merkezi şirketi kurmayı da planlıyoruz. Bu doğrultuda 'hyper-scaler' (dünya çapında faaliyet gösteren, büyük ölçekli bulut bilişim hizmeti sunan şirket) küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Veri merkezlerini 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde inşa ettiklerine de dikkat çeken Ali Taha Koç, şunları kaydetti: "Turkcell dışında yerli/yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz. Diğer bir odak alanımız enerji kaynak yönetimi. Halihazırda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz."

GÜNEŞE 240 MİLYON DOLAR

Koç, 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da son hızla devam edildiğini anlatarak, "Türkiye’nin değişik yerlerinde güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından sağlanacak üretimle, Turkcell toplam elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşılamayı planlıyor. Nihai hedefi ise 2050’de net sıfır şirket olmak" diye konuştu.

UYDU RADARA GİRDİ

Uydu iletişim teknolojilerinin de radarlarında olduğuna vurgu yapan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cep telefonu sinyalleriyle ulaşılamayan bölgelere, uydu teknolojileriyle kapsama getiren yeni bir oyun planımız var. Türkiye'nin kablosuz bağlantı teknolojileri alanındaki yolculuğunu şekillendirmek için test çalışmalarına da başladık. Ayrıca 5G, 6G, uydu iletişimi, kuantum teknolojileri gibi globalde gündemde olan yenilikleri ülkemizde önce biz gündeme taşıyor, geliştiriyor, uyguluyoruz.”

Financell'in gelirleri %28 arttı

Turkcell’in TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servislerini kullanan tekil ücretli kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 9 artarak 5,6 milyona yükseldi. Dijital iş servislerinin gelirleri yüzde 23 artarak 10 milyar TL’yi aştı. Financell bugüne kadar 7 milyon tekil müşteri ve 40 milyar TL kredi hacmi yakalama başarısı gösterdi. Financell’in kredi portföyü 6,2 milyar TL’ye yükselirken, gelirleri de yüzde 28 büyüyerek 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.







