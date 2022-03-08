Dijitalle gelen rekabet

Türk bankacılık sektörü, son 30 yılda inovatif iş modelleriyle birçok alanda yenilikler gerçekleştirirken, gelişen teknolojinin de etkisiyle bu alandaki müşteri beklentileri ve hizmet çeşitliliği de artış gösterdi. Özellikle mobil hizmetler ağının her geçen yıl genişlemesiyle birlikte günümüzde işlemlerin büyük çoğunluğu saniyeler içerisinde akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte bu alanda altyapısını güçlendirerek, hizmet kalitesini artıran bankalar, bir adım öne çıkıyor.

KULLANICI SAYISI 78 MİLYONA ULAŞTI

Mobil bankacılık alanındaki yüksek rekabet, gelişimin hızlanmasında büyük rol oynarken, bayrak yarışındaki bankaların rekabeti ise tüketiciye yarıyor. Türkiye’de dijital bankacılık müşteri sayısı 78 milyona ulaşırken, bu alanda yapılan düzenlemelerle şubesiz bankacılığın önü açıldı. Aynı zamanda bankaların arayüz sağlayıcılara sunduğu açık bankacılık servisleri sayesinde tüm müşterilerin uzaktan ve doğrudan bağlantı kurarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri inovatif iş modellerine de imkan sağlandı.

SADECE MOBİLDEN İŞLEM YAPAN SAYISI 65 MİLYON

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2,7 milyon kişi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 65 milyon 954 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 67’si erkek, yüzde 33’ü kadın. Ayrıca müşterilerin sayısal olarak ağırlıklı kesimi ise 36-55 yaş arasında.

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