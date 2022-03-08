Dijitalle gelen rekabet

Türk bankacılık sektörü, son 30 yılda inovatif iş modelleriyle birçok alanda yenilikler gerçekleştirirken, gelişen teknolojinin de etkisiyle bu alandaki müşteri beklentileri ve hizmet çeşitliliği de artış gösterdi. Özellikle mobil hizmetler ağının her geçen yıl genişlemesiyle birlikte günümüzde işlemlerin büyük çoğunluğu saniyeler içerisinde akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte bu alanda altyapısını güçlendirerek, hizmet kalitesini artıran bankalar, bir adım öne çıkıyor.
KULLANICI SAYISI 78 MİLYONA ULAŞTI
- Mobil bankacılık alanındaki yüksek rekabet, gelişimin hızlanmasında büyük rol oynarken, bayrak yarışındaki bankaların rekabeti ise tüketiciye yarıyor. Türkiye’de dijital bankacılık müşteri sayısı 78 milyona ulaşırken, bu alanda yapılan düzenlemelerle şubesiz bankacılığın önü açıldı. Aynı zamanda bankaların arayüz sağlayıcılara sunduğu açık bankacılık servisleri sayesinde tüm müşterilerin uzaktan ve doğrudan bağlantı kurarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri inovatif iş modellerine de imkan sağlandı.
SADECE MOBİLDEN İŞLEM YAPAN SAYISI 65 MİLYON
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2,7 milyon kişi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 65 milyon 954 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 67’si erkek, yüzde 33’ü kadın. Ayrıca müşterilerin sayısal olarak ağırlıklı kesimi ise 36-55 yaş arasında.
Cepten 3 milyon kredi kullanıldı
- 2021 yılının son çeyreğinde mobil bankacılık kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1,3 milyar, tutarı ise 5 trilyon 833 milyar TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 56’sını, yatırım işlemleri ise yüzde 35’ini oluşturdu. Ekim-Aralık 2021 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 3 milyon 64 bin, hacmi 62 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı 2 milyon 473 bin adet olarak gerçekleşti. Mobil bankacılığı kullanmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı (bireysel ve kurumsal) Aralık 2021 itibariyle 117 milyon 226 bin kişiye ulaştı. Bunların 75 milyon 168 bin kişisi (yüzde 64’ü) Ekim-Aralık 2021 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 87 milyon 152 bin kişi oldu.