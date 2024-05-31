Dış ticaret açığı geriledi: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bolat, nisanda ithalatın yüzde 4 artarak 29,1 milyar dolara çıktığını, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 9 azalarak 113,1 milyar dolara gerilediğini belirtti. Yıllıklandırılmış ithalatın nisanda yüzde 5,7 azalarak 350,6 milyar dolar gerilediğine dikkati çeken Bolat, Nisan 2023'te yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen ay 5,8 puan artışla yüzde 73,5'e yükseldiğini bildirdi.
- "Yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış bazda ise Nisan 2023'te 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan itibarıyla 27,3 milyar dolar azalarak 93 milyar dolara gerilemiştir."