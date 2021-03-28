Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Türk iş insanları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'de ilk olarak Tacikistan'la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 28 Mart 2021, 20:24 Son Güncelleme: 28 Mart 2021, 20:27 AA