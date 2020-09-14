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Ekonomi DİTAPa kayıt 45 bini aştı Fahiş fiyatların önüne geçilmeye çalışılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DİTAP’a kayıt 45 bini aştı: Fahiş fiyatların önüne geçilmeye çalışılacak

Üretimden tüketime tüm zinciri kapsayan Dijital Tarım Pazarı’nın kayıtlı üye sayısı kısa sürede 45 bini aştı. İkinci fazda hayvansal ürünlerin satışının gerçekleşeceği bu sistemde aracı ve komisyoncular devre dışına çıkarılarak etin sofralara fahiş fiyatla gelmesi önlenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca nisan sonunda lansmanı yapılan ve üretimden tüketime tüm zinciri kapsayan Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) kayıtlı üye sayısı kısa sürede 45 bini aştı. İkinci fazda hayvansal ürünlerin satışının gerçekleşeceği DİTAP’da aracı ve komisyoncular devre dışına çıkarılarak etin sofralara fahiş fiyatla gelmesi önlenecek.

Dijital Tarımsal Pazarlama, aracısız ürün satışı sağlaması sebebiyle üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürecek. Dijital fazda ilk fazda tarımsal ürünlerin, ikinci fazda ise hayvansal ürünlerin satışı gerçekleşecek.

42 BİN ALICI VAR

DİTAP sisteminde kısa sürede 3 bin 400 satıcı, 42 bin alıcı olmak üzere 45 binin üzerinde kayıtlı üyeye ulaştı. DİTAP, online sözleşmeli üretim ve doğrudan alım satım olmak üzere iki önemli bileşenden oluştuğundan sistemin kullanımının artması ile öncelikli beklenti olan sözleşmeli üretimin yaygınlaşması sağlanacak. Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması, üretim sezonunda hangi ürünün ne kadar ve hangi özelliklerde üretileceği ve nereye satılacağının önceden bilinmesi ve üretilen ürünlerin ticarete ne denli konu olduğu noktasında bilgi verecek. DİTAP’ın kullanım oranının artması ve yaygınlaşması ile sözleşmeli üretim ve alım satım verileri değerlendirilerek merkezi planlamada önemli bir veri tabanı oluşturulacak.

Sisteme ürününü satmak isteyen üreticiler satıcı, ürün tedarik etmek isteyen işletmeler ise alıcı olarak kayıt yaptırıyor. Hem alıcı hem de satıcılar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kayıt sistemleri ile doğrulanarak sistem içerisinde yer almaları sağlanıyor.

ARACISIZ SİSTEM

  • Alım satım bileşeninde alıcı ve satıcılar almak ve satmak istedikleri ürün bilgilerini sisteme kaydederek aracısız ve komisyonsuz olarak alım satım yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra özellikle sözleşmeli üretim bileşeninde sistemde yer alması planlanan finans kuruluşları, tohum, gübre, ilaç tedarikçileri ve nakliye firmalarının entegrasyonu ile DİTAP sistemi birçok sektörün yer aldığı ve blockchain temelli bir sistem haline gelecek. Bu sistem hayvancılık alanında da devreye girdiğinde bu aracıların ortadan kaldırılmasıyla üretici hak ettiği değerden hayvanını satacak ve tüketiciler de fahiş fiyatlardan kırmızı et tüketmeyecek.

Tarımda dijital pazar: Üretici ve tüketicinin yüzü ‘dijital pazarla’ gülecek
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