Ekonomi Diyarbakırdaki 4 Oto Sanayi Sitesi 6 ay sonra hizmete girecek, 5 bin kişi istihdam edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyarbakır'daki 4. Oto Sanayi Sitesi 6 ay sonra hizmete girecek

Diyarbakır'daki 4. Oto Sanayi Sitesi 6 ay sonra hizmete girecek, 5 bin kişi istihdam edilecek

TOKİ'nin, üretimde verimlilik artırılarak istihdama ve bölgesel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla yapımını sürdürdüğü oto sanayi sitesinin inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Yaklaşık 507 dönüm üzerine kurulan sitede, 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş "300 milyon lira maliyetli projenin hayata geçiriliyor olması şehrimiz için son derece önemli" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
TOKİ tarafından Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nin yapımı sürüyor.
TOKİ tarafından Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nin yapımı sürüyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Diyarbakır'da yapımı sürdürülen 4. Oto Sanayi Sitesi'nin 6 ay sonra hizmete açılması planlanıyor.
TOKİ, Diyarbakır'da terör mağdurları ve düşük gelir düzeyine sahip vatandaşlar için konut üretiminin yanı sıra üretimde verimliliğin artırılması, böylece istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi projesini hayata geçirdi.
4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan sitenin inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.
  • Yaklaşık 507 dönüm üzerinde kurulacak sanayi sitesinde 5 bin kişi istihdam edilecek. 814 iş yeri kapasitesine sahip modern oto sanayi merkezinde 624'ü 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede, idare binası, güvenlik, çarşı, banka, fırın, cami, halı saha, PTT ve lokanta da yer alıyor.

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş yaptığı açıklamada, sanayi sitesinin küçük ölçekli imalat, otomotiv tamir ve bakımı alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanayicilerin günün gereksinimlerine uygun iş yerlerine sahip olmaları için kurulduğunu söyledi.

Erdoğmuş, kentteki mevcut sanayi sitelerindeki ve şehir içindeki iş yerlerinin daha uygun mekanlarda hizmet vermesi, insanların daha iyi koşullarda çalışması ve verimli üretimin sağlaması amacıyla inşaatına başlanılan sanayi sitesinin yaklaşık 6 ay sonra tamamlanmasının planladığını dile getirdi.

TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 24 ile 252 arsayı satışa çıkardı
EKONOMİ
TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 24 ile 252 arsayı satışa çıkardı

"Yüzde 80'i tamamlandı"

Mevcut oto sanayi sitelerinin Diyarbakır'ın ihtiyacını karşılayamadığını belirten Erdoğmuş, şunları kaydetti:

  • "300 milyon lira maliyetli projenin hayata geçiriliyor olması şehrimiz için son derece önemli. Esnaf ve sanatkarımızın talep ettiği modern siteyi kentimiz için bir şans, bir değer olarak görüyorum. İnşaat seviyesi yüzde 80'e ulaşan site 2020'nin mayıs ayında tamamlanacak. Burada 814 iş yerimiz var, 5 bin kişi istihdam edilecek."

Erdoğmuş, projenin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayi esnafını sevindirdiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizleri oluşturuldu, 2020'de kullanıma açılacak
EKONOMİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizleri oluşturuldu, 2020'de kullanıma açılacak

"Çok güzel yapılıyor"

Esnaf Ramazan Yalçın da mevcut sanayi sitesinde çalışmakta zorlandıklarını dile getirerek, "İhtiyacımız olan modern sanayi sitesini ilimize kazandıran devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sanayiyi gezdim gerçekten çok güzel yapılıyor." dedi.

Sitenin tamamlanmasıyla rahata kavuşacaklarını ifade eden usta Hasan Tokak da "Mevcut yerde zor koşullarda çalışıyoruz. Yeni yer modern ve sosyal tesislerle donatılmış bir sanayi." diye konuştu.

Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Her şey planlandığı gibi

Her şey planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.
TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

24 ilde bulunan arsaların satışı için tarih açıklandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Türkiye'de yakalandı

Türkiye'de yakalandı

4 dil bilen Fransız'ın, DEAŞ'a katılacağı ortaya çıktı.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

Üç futbolcu ile kadroya Trabzonspor damga vurdu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

​Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Borçluyu sevindiren<br>satışın önü açılıyor

Borçluyu sevindiren
satışın önü açılıyor

Faiz silme, ciddi indirim ve taksit imkanı sunuluyor.
6.4'ün ardından<br>5.3 ile sallandı

6.4'ün ardından
5.3 ile sallandı

Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı, depremde enkaz altına kalanlar var.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Artık kasım ayında da hasadı yapılabilecek.
Eylem hazırlığındaki<br> teröristlere bomba yağdırıldı

Eylem hazırlığındaki
teröristlere bomba yağdırıldı

​Pençe Harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'ye peş peşe<br> şafak baskınları

FETÖ'ye peş peşe
şafak baskınları

İhraç edilenler, muvazzaflar, mahrem imamlar dahil 100'e yakın gözaltı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.