Doğa Sigorta’dan 2026 yılına güçlü başlangıç: 530 milyon TL sermaye artışı

Sektördeki istikrarlı büyümesini sürdüren Doğa Sigorta, kurumsal dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla sermaye yapısında önemli bir güçlendirmeye gitti. Gerçekleştirilen 530 milyon TL’lik sermaye artışı ile şirketin toplam öz sermaye büyüklüğü 4 milyar TL ‘nı aştı.





Nihat Kırmızı: "Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz"

Sermaye artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, bu hamlenin şirketin vizyoner hedefleri için kritik bir atılım olacağını vurguladı.





Kırmızı, şunları söyledi:

"Şirketimiz, bugüne kadar sergilediği sağlam finansal duruşuyla sektöründe güven veren bir konuma ulaşmıştır. Bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşımak ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla, tamamı nakit olarak karşılanan 530 milyon TL tutarında ilave bir sermaye artışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu adım, 2026 yılı için planladığımız büyüme hedeflerimizin ve sektördeki konumumuzu güçlendirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. "





"Şirketimizin sermaye yeterlilik oranı ve likidite gücü artıyor"

"2025 Aralık ayında yaptığımız bu sermaye artışı, 2025 Eylül ayı itibarıyla şirketimizin yüzde 115 seviyesinde olan sermaye yeterlilik oranını 2025 kapanışında daha da yukarı taşıyacak, ayrıca; likidite gücümüzü, risk taşıma kapasitemizi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelimizi de önemli ölçüde artıracaktır.





Gerçekleştirilen bu adım; mevcut güçlü bilanço yapımızı pekiştirmenin yanı sıra; büyüme ve yatırım hedeflerimizi desteklemeyi, değişen piyasa koşullarına karşı kurumsal esnekliğimiz ile dayanıklılığımızı artırmayı ve uzun vadeli rekabet gücümüzü daha da kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.





Böylece, uzun vadeli stratejik hedeflerimizi destekleme, paydaşlarımıza değer yaratma istikrarımızı bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Bu adım, aynı zamanda 2026 yılı için güçlü büyüme hedeflerimizi desteklemektedir. "





"Başarı hikayemizin doğal bir devamı"

Açıklamasında kurum çalışanlarına ve iş ortaklarına da teşekkür eden Nihat Kırmızı, konuşmasını şu şekilde tamamladı; "Bugün ulaştığımız bu noktada, değerli çalışanlarımızın özverili katkıları ve iş ortaklarımızın güveni en büyük gücümüzdür. Atılan bu adımı, birlikte inşa ettiğimiz başarı hikayesinin doğal bir devamı olarak görüyoruz.



