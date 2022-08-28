Doğal gaz yardımı için abonelik şart

Aile bakanlığı dar gelirli ailelere 450-1150 lira arasında doğal gaz yardımı yapacak. Yardımlar için toplam 3 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu yardımlardan yararlanmak için abonelik şartı bulunuyor. Yardımı hakkettiği halde aboneliği üzerine almayan aileler yardımdan yararlanamıyor. Söz konusu ailelerin yardımdan yararlanabilmesi için de abonelik işlemlerini kolaylaştırılacak düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yılın ikinci döneminde başlayacak ödemeler için başvurular açıldı. Yeni Şafak’a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğini almayı kolaylaştıracak çalışmanın müjdesini verdi.

Derya Yanık

114 MİLYON LİRA ÖDEDİK

Bakan Yanık, Doğal gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında birinci ödeminde 331 bin 46 hak sahibi vatandaşa 114 milyon 257 bin 667 lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Yanık, “Müracaatlar oldukça yüksek. Öncelikli olarak inceleme ve değerlendirme doğrudan doğruya sistem üzerinden yapılıyor. Kişi müracaat ediyor. Taşınır taşınmaz mal varlığı, değerlendirmesi yapılıp ona göre sisteme alınıyor. İlk etapta inceleme ve ayıklama yapıldıktan sonra arkadaşlarımız eğer ihtiyaç görüyorlarsa yerinde inceleme yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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ABONELİK İŞLEMİ KOLAYLAŞACAK

Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için abonelik şartı aranmasının başvuru yapmada kısıtlı kaldığını belirten Yanık, “Yasadan kaynaklı abonelik şartı var. Abonelik şartında da sadece kiracıların belli bir masraf yaparak abonelik yaptırmaları gerekiyor. Bu yüzden başvuru beklediğimizden biraz düşük. Ama bu programın işleyişi ile alakalı değil tamamen abonelik şartı ile alakalı. Bu konuyu da enerji bakanımızla görüştük. Bu konuda da kolaylaştırıcı bir adım atılacak. Kolaylaştıracak yöntemleri ayrıca çalışıyoruz” dedi.

E-DEVLETTEN DE BAŞVURULUYOR

Doğal gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Desteğe, doğal gaz arzı sağlanan 603 ilçede ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan herkese açık. Doğal gaz Tüketim Desteği programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin, Türk vatandaşı olması, e-devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini sağlaması gerekiyor. Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yönelik yardımlar ilden ile değişiklik göstermekle birlikte yıllık 450-bin 150 TL aralığında oluyor.

EKONOMİ Doğal gaz desteğinde yeni başvuru zamanı

FOTOĞRAF 14 Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınıyor 4 milyon haneye destek sağlanmasını hedefliyoruz\" diye konuştu. Sabah'ın haberine göre; Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, \"Doğalgaz Tüketim Desteği\" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir\" dedi. DOĞALGAZ DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR? <br><br>Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?<br><br>\"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor. Ödemeleri iki taksit olarak gerçekleştiriliyor. DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Doğalgaz desteği ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Dört milyon haneye doğalgaz desteği: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği yapacak. Peki, 2022 Doğalgaz destek başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği yardımı nasıl alınır, kimler yararlanabilir? Doğalgaz yardımı hangi aylarda verilecek? BiP'te paylaş

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