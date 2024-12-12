Doğanlar Mobilya Grubu’ndan sektörde yol haritası niteliğinde sürdürülebilirlik raporu

Mobilya sektörünün öncülerinden Doğanlar Mobilya Grubu, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Bu kapsamlı rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarına sunuyor.

Sürdürülebilirlik konusunda sektördeki farkındalığı artırırken, diğer şirketler için de bir yol haritası niteliğinde olan rapor, Doğanlar Mobilya Grubu’nun hem çevreye ve topluma olan duyarlılığını gösteriyor hem de sektörün daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru evrilmesine katkı sağlıyor.

Yenilebilir enerjiye yatırım

Doğanlar Mobilya Grubu, hayata geçirdiği sürdürülebilirlik stratejisiyle uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu olarak çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını benimseyerek sektörde fark yaratıyor.

Çalışanların gelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Doğanlar Mobilya sektörde trendleri belirliyor

Doğanlar Mobilya Grubu, sadece çevreye değil, aynı zamanda topluma da duyarlı bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak amacıyla inovatif ürünler geliştiren şirket, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor. Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren tasarımlarıyla tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkartırken, sektörde yeni trendler belirliyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda, şirket yöneticilerinin vizyonu ve kararlılığı büyük önem taşıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kararlı adımlar atıyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımların yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimi ve toplumsal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek hem çevreye hem de topluma duyarlı bir şirket olma vizyonumuzla ilerliyoruz.”

Dört aşamada sürdürülebilirlik yaklaşımı

Paydaşların görüş ve beklentilerinin dikkate alındığı kapsamlı bir önceliklendirme analizi ile şekillenen Sürdürülebilirlik Raporu, Doğanlar Mobilya Grubu’nun sürdürülebilirlik yolculuğunda attığı önemli adımları ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımı birbirini takip eden dört aşamada ele alınıyor: Sorumlu Tedarik Süreçleri, Doğayla Uyumlu Operasyonlar, Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Paydaşlarla Ortak Değer.

Sorumlu tedarik süreçleri

Doğanlar Mobilya Grubu, tedarikçileriyle iş birliği içinde sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 2027 yılına kadar tüm tedarikçi portföyünün %50’sini ve kritik tedarikçilerin %30’unu ÇSY denetiminden geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, tedarikçilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri düzenleyerek sektörde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 2028 yılına kadar kurulacak Tedarikçi Akademisi ile bu çabalar sistematik hale getirilecek.

Biyoçeşitlilik projelerine de önem veren şirket, her yıl en az bir biyoçeşitlilik projesi hayata geçirecek.

Doğayla uyumlu operasyonlar

Doğanlar Mobilya Grubu, üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için 2030 yılına kadar lojistik filosunun yarısını sıfır emisyonlu araçlarla yenileyecek ve operasyonlarda %100 yenilenebilir enerji kullanacak. Yenilenebilir enerji projelerine 4 milyon ABD Doları yatırım yaparak bu alanda önemli bir adım atan şirket, aynı zamanda atık yönetimi konusunda da önemli hedefler belirledi.

Sürdürülebilir yaşam alanları

Doğanlar Mobilya, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak için ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimsiyor. Şirket, 2027 yılına kadar tüm yatak ürün gamında %30 sürdürülebilir ham madde kullanımı hedefliyor. Döngüsel tasarım ilkesini benimseyen şirket, 2025 yılında Döngüsel Tasarım Kılavuzu hazırlayacak ve bu kılavuzu tüm tasarım süreçlerinde kullanacak. Ayrıca, her yıl yeni ürünlerin %5’ini geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlayarak döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak.

Paydaşlarla ortak değer

Doğanlar Mobilya, çalışan memnuniyetini artırmak ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Şirket, çalışan devir oranını düşürmek, çalışan memnuniyetini artırmak ve kadın yönetici oranını yükseltmek gibi hedeflere odaklanıyor. Müşteri memnuniyetini de önceliklendiren şirket, pazarlama kampanyalarının %25’ini sürdürülebilirlik odaklı kampanyalardan oluşturacak.

Geri dönüşüm ile ekonomiye katkı

Sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde, çalışanların ve paydaşların katılımı yer alıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: