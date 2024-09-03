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Ekonomi

Doğrudan yatırım sayısı 82 bine çıktı

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 00:47 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Ekonomi
Ekonomi

Ekonomi yönetiminin başarılı politikası, yabancı yatırımcının hem dikkatini çekiyor hem de yatırım iştahını artırıyor. Dünyadaki doğrudan yatırım pastasındaki payını yüzde 1,5'a çıkarmayı hedefleyen Türkiye, 2000'li yıllarda 0,2 olan payını 0,9'a çıkardı. Türkiye'ye doğrudan yapılan yatırımlarda ise en büyük payı alan sektörler finansal hizmetler, imalat sanayi, enerji ve bilgi iletişim teknolojileri oldu. Bu 4 sektör 260 milyar doları aşan doğrudan yatırım girişlerine olanak tanıdı.

Yabancı sermayeli firmaların gerçekleştirmeyi öngördüğü komple yeni yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 bin 213 adet Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenledi.

330 BİN İLAVE İSTİHDAM

Bu YTB’ler kapsamında yapılması öngörülen yatırım tutarı 1,3 trilyon TL olarak tahmin ediliyor. Yabancı sermayeli firmaların gerçekleştirmeyi öngördüğü yatırımlar için 2005-2023 döneminde toplam 4 bin 794 adet YTB düzenlenmiş olup, bu belgeler kapsamında yapılması hedeflenen ilave istihdam artışı 330 bin 295 kişi olarak belirtiliyor.



#Yatırım
#Ekonomi
#YTB
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