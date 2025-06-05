Doğu Karadeniz'den 56,2 milyon dolarlık somon ihracatı

"Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 30 milyon 589 bin 805 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 10 milyon 515 bin 125 dolarla Belarus, 8 milyon 434 bin 70 dolarla Japonya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem somon dış satımı yapıldı"