LPG'de bayram indirimi: Fiyat tablosu değişti

Akaryakıt fiyatlarında bayram öncesi yüzleri güldüren gelişme yaşandı. 5 Haziran itibarıyla LPG’ye 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Sürücüler için bir diğer sevindirici haber ise motorinden: 6 Haziran Perşembe gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 liralık düşüş bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu kapsamda akaryakıtta tablo yine değişti.
LPG'ye indirim geldi
5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.
Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim doğrudan pompaya yansıdı.
Akaryakıt piyasasından alınan bilgilere göre, motorin grubunda da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 liralık bir indirimin gelmesi bekleniyor.
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL