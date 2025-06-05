LPG'de bayram indirimi: Fiyat tablosu değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda akaryakıtta tablo yine değişti.

5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim doğrudan pompaya yansıdı.

Akaryakıt piyasasından alınan bilgilere göre, motorin grubunda da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 liralık bir indirimin gelmesi bekleniyor.