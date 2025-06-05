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LPG'de bayram indirimi: Fiyat tablosu değişti

LPG'de bayram indirimi: Fiyat tablosu değişti

09:535/06/2025, Thursday
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Akaryakıt fiyatlarında bayram öncesi yüzleri güldüren gelişme yaşandı. 5 Haziran itibarıyla LPG’ye 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Sürücüler için bir diğer sevindirici haber ise motorinden: 6 Haziran Perşembe gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 liralık düşüş bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.


Bu kapsamda akaryakıtta tablo yine değişti.


LPG'ye indirim geldi


5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.


Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim doğrudan pompaya yansıdı.


Akaryakıt piyasasından alınan bilgilere göre, motorin grubunda da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 liralık bir indirimin gelmesi bekleniyor.


İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46,84 TL


Motorin: 46,12 TL


LPG: 25,09 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46,70 TL


Motorin: 46,00 TL


LPG: 24,49 TL


ANKARA

Benzin: 47,50 TL


Motorin: 46,96 TL


LPG: 24,49 TL


İZMİR

Benzin: 47,84 TL


Motorin: 47,30 TL


LPG: 25,09 TL




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