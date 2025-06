Bakan Yumaklı formülü açıkladı: Türkiye'de et fiyatları nasıl düşecek?

HAYVAN SAYISI ARTTI AMA ET FİYATLAR NEDEN YÜKSEK KALDI

Türkiye'deki hayvan sayısındaki artışa rağmen et fiyatlarının düşmemesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, enflasyonun yükseldiği Kasım 2023-Mart 2024 döneminde et fiyatlarının yüzde 67 arttığını hatırlatarak;

"Kasım 2023'ten mart 2024'e kadar fiyatlar yüzde 67 artmıştı. Enflasyonun aşırı yükseldiği dönemdi. Biz kırmızı et planlaması yaptık; Mayıs 2025'e kadar karkas et fiyatındaki artış yüzde 27'de kaldı. PerDer (Perakendeciler Derneği) üyesi marketlerle fiyat pazarlığı yaptık. Karkas ette belirlediğimiz fiyatla et satıyorlar. Ancak semt kasapları ve PerDer üyesi olmayan zincir marketlerde fiyat farklılıkları var" dedi.