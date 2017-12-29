Doğu uçacak

Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, özellikle cazibe merkezlerinin Türkiye’nin ekonomisine güç katacağına inandığını belirtti. Hacısalihoğlu “Cazibe merkezleri ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu’da bulunuyor. 3 bin 215 firma yeni yatırım müracaatında bulunmuş, 82 milyar liralık yatırım öngörmüşler. Bu şunu gösteriyor; artık Türkiye’nin güney ve doğusunda terör yönünden bazı sorunları aştığımız ortada. O sorunların aşılmasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu başarılı çalışmalar önemli rol oynamıştır. Sayın Süleyman Soylu bakanımız, Türkiye’de ekonominin gelişmesine bu şekilde katkı sağlarken, şehrimizdeki projelerin hayata geçmesi konusunda da önemli destekleri oldu ve sürekli yanımızda. Biz iş camiası olarak kendisini kutluyoruz, teşekkür ediyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

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“Cari açık sorununda da en önemli başlıklardan biri enerjiye giden paralar”

Ülkenin gelişmesinde en önemli sorunlardan birinin de cari açık sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, “Cari açık sorununda da en önemli başlıklardan biri enerjiye giden paralar. Bu konuda Türkiye son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve kararlarla özellikle yenilenebilir enerji konusunda önemli yatırımlar ve çalışmalar yapıyor. Burada Bakanımız Berat Albayrak’ın yenilenebilir enerji konusunda almış olduğu kararların önemi büyük. Büyük kapasiteli, rüzgâr, güneş ve hidroelektrikte ülkenin geleceğini kurtarma projeleri bunlar. Türkiye’nin şu anda yenilenebilir enerjideki payı yüzde 29. Bunun içinde sudan sağlanan enerjinin payı da şu aşamada yüzde 23.4. Rüzgar ve güneş potansiyelimiz de devreye girdiğinde bu rakam önemli yerlere ulaşacaktır. Almanya 2030 yılında yenilenebilir enerjinin payını yüzde 27’ye yükseltmek için şimdiden tedbirler alıyor. Bizde ise rakam şu anda yüzde 29. Bu çok önemli bir aşama. Berat Albayrak bakanımız gerçekten sadece Türkiye çapındaki bu tür projeleri değil, Trabzon’daki projeleri de yakından takip ediyor ve gereğini yapıyor. Doğalgaz ve enerji altyapısının geliştirilmesi konusunda önemli talimatlar verdiğini biliyoruz. Sayın Berat Albayrak bakanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş camiası olarak da her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.