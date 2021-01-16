Dokuz il sınıfta kaldı: Üç büyük ilde not orta

Geçen yılın konut satış karnesi önceki gün açıklandı. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde Türkiye hem kendi vatandaşı hem de yabancılar açısından güvenli liman olarak görüldü. Birçok ülkede vatandaşlar geleceklerini görmekte zorlanırken ve yatırım yapmaktan çekinirken Türkiye’de ise gerek ekonomik gerekse sağlık açısından atılan sağlam adımlarla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Pandemi döneminde birçok ülkede konut satışlarında yaprak kıpırdamazken Türkiye 2020 yılını rekor bir satış rakamıyla tamamladı. Üstelik satışta yabancı alımları da dikkat çekti.

ANTALYA HANEYE EKSİ YAZDIRDI

İncelemelerde satışını 2019 yılına göre artırmayan ve düşük tutan sadece 9 il olduğu gözlendi. Bu iller Bolu, Bartın, Çankırı, Kahramanmaraş, Zonguldak, Antalya, Mardin, Manisa ve Osmaniye olarak kayıtlara geçti. Bolu’da 2019’da 8 bin 160 konut satışı yapılırken rakam 2020’de yüzde 19,58 düşüşle 6 bin 562’ye geriledi. Antalya’da da 2019’da 65 bin 258 konut satışı yapılmışken rakam 2020’de 63 bin 898’de kaldı. Bartın’da düşüş yüzde 6,8, Çankırı’da yüzde 6,13, Kahramanmaraş’ta yüzde 5, Zonguldak’ta yüzde 2,08 oldu.

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KÜTAHYA KIL PAYI GEÇTİ

Hanesine eksi yazılmaktan kıl payı kurtulan ve geçer not yazdıran il ise yüzde 0,09’luk artışla Kütahya olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 2’nin altında artış gösteren ve sınıf atlayan diğer iller de Sinop, Uşak, Tokat, Artvin ve Diyarbakır olarak öne çıkıyor. Konut satışını yüzde 2 ila ortalamanın sınırı olan yüzde 11,02 seviyesinde en az arttırandan en çok artırana göre şöyle sıralanıyor; “Bingöl, Adıyaman, Ardahan, Nevşehir, Hakkari, Amasya, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Siirt, Çanakkale, Aksaray, Konya, Sivas, Ordu, Bayburt, Niğde, Tunceli, Malatya, Rize, Kırşehir, Eskişehir, Düzce, Muş, Karaman, Çorum, Gaziantep, Elazığ, Burdur, Bursa, Bilecek, Balıkesir, Hatay ve Batman.”

İstanbul ortalamada kaldı

Ülke genelinde en çok konutun el değiştirdiği İstanbul satışta Türkiye ortalamasını yakaladı. 2019 yılını 237 bin 675 adet konut satışıyla tamamlayan ilde 2020 satış rakamı da yüzde 11,53 artışla 265 bin 98’e çıktı. Ortalamanın üstünde performans gösteren diğer iller yüzde 11,66’lık artışla Karabük, yüzde 11,89 ile Van, yüzde 12,13 ile Yalova, yüzde 12,39 ile Aydın, yüzde 12,68 ile Adana, yüzde 12,84 ile Kayseri, yüzde 12,85 ile Kars, yüzde 12,95 ile Isparta, yüzde 12,99 ile Giresun, yüzde 13,03 ile Erzurum ve yüzde 12,54 ile Kilis olarak sıralandı. Satışını yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında artırarak pekiyi alan iller de düşükten yükseğe Ağrı, Denizli, Yozgat, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Erzincan, Ankara ve Bitlis oldu.

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Takdirname 7 ile gitti