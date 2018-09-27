Ekonomi Dolar 6 TLnin altına indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6 TL'nin altına indi

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 6.05'e kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 6.12 seviyelerinde güne başladı, gün içinde düşüş eğilimini sürdüren dolar yaklaşık yüzde 2'lik azalışla 5,98 seviyesine kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 6.05'e kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 6.12 seviyelerinde güne başladı, gün içinde düşüş eğilimini sürdüren dolar 5,98 seviyesini gördü.

FED'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası dün sürpriz yapmadı. Faiz oranlarını 25 baz puan artıran Fed karar metninde 'destekleyici' para politikası döneminin sonuan gelindiğini bildirdi. Aralık ayında bir faiz artışı, gelecek sene 3 faiz artışı, 2020'de 1 artış daha öngörüldü.

Borsa 99 bin seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,01 artışla 99.163,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile kimya, petrol, plastik oldu.

  • Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın 99.768,01 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

REKLAM

Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu
EKONOMİ
Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.
İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.

Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.
Denizlerde 'milli' damga

Denizlerde 'milli' damga

Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve etkinliği artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.