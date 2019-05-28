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Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı? 28 Mayıs 20109 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0690 liradan, avro 6,7930 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7830 lira olmuştu.

Haber Merkezi DHA
28 Mayıs 20109 dolar ve euro fiyatları
28 Mayıs 20109 dolar ve euro fiyatları

Başta ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede piyasaların tatilde olduğu Pazartesi günü, işlem hacimlerinin düşük kalmasıyla, yeni günün erken işlemlerinde birçok para birimi son işlem aralıklarında hareket ediyor.

İç piyasada dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış değerlerine göre yatay başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

Dolar en düşük 6.0569 lira ve en yüksek 6.0779 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında, euro en düşük 6.7811 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında, sterlin en düşük 7.6836 lira ve en yüksek 7.7106 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

  • Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0570 liradan, euro ise 6,7830 liradan satılmıştı.
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