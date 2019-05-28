Dolar güne nasıl başladı?

Başta ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede piyasaların tatilde olduğu Pazartesi günü, işlem hacimlerinin düşük kalmasıyla, yeni günün erken işlemlerinde birçok para birimi son işlem aralıklarında hareket ediyor.

İç piyasada dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış değerlerine göre yatay başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

Dolar en düşük 6.0569 lira ve en yüksek 6.0779 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında, euro en düşük 6.7811 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında, sterlin en düşük 7.6836 lira ve en yüksek 7.7106 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0570 liradan, euro ise 6,7830 liradan satılmıştı.

EKONOMİ Yeni kredi paketi açıklandı: 12 ay geri ödemesiz 500 bin TL