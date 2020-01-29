Dolar güne nasıl başladı?

Yatırımcılar bu hafta TCMB’nin Ankara’da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısına da odaklanmış durumda.
Ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası olası değerlendirmeleri izlenecek.
Dolar yeni güne 5,94 seviyesinde, euro ise 6,5439 bandında işlem görerek başladı.
Dolar/TL’de geçen hafta boyuca görülen satış baskısı geçen hafta Çarşamba günü Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azalmıştı.