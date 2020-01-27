Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinin hemen altında baskı altında kalmayı sürdürürken, tahvil başta olmak üzere diğer TL cinsi yatırım araçlarında daha iyimser bir seyir görülüyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların Çin’deki bir haftalık tatilde milyonlarca kişinin seyahat ediyor olmasının yeni corona virüsünün daha hızlı yayılmasına yol açabileceği konusunda endişeleri sürüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) açıklamaları ardından euro, dolar karşısında son yedi haftanın en düşük değerine gelmiş durumda.

ECB’nin beklenenden daha temkinli şekilde hareket etmesi paritedeki değişimde etkili. ECB geçen çarşamba günü, uygulayacağı politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini yaptı ve ana hedeflerini tekrar belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını açıkladı.

Dolar yeni haftaya 5,9462 seviyesinde, euro ise 6,5581 bandında başladı.