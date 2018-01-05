Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7470 liradan, avro 4,5170 liradan satılıyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7540 seviyesinde dengelendi. Dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7426 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3,7483'ten tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,5300'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,0910'dan alıcı buluyor.
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