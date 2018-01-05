Dolar ne kadar? 5 Ocak 2018 dolar fiyatı Dolarda son durum Dolarda yıl başından bu yana yaşanan olumlu seyir kurları 3.75 TL sınırına kadar çekti. Dolar son 10 haftanın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, saat 07.30 itibariyle 3.75 TL'den el değiştirdi. Şu dakikalarda dolar düşüşünü sürdürüyor. Dolar ne kadar oldu?

Haber Merkezi 05 Ocak 2018, 13:37 Son Güncelleme: 05 Ocak 2018, 13:38 Yeni Şafak