Dolardaki hareketlilik altına yaradı

Yediden yetmişe herkesin uzun yıllardır güvenli liman olarak gördüğü altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 2019’a 218 lirayla başlayan altının gram fiyatı şu an 257 lira seviyelerinde. Gram altın dolar kurundan bulduğu destekle yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 17-20 civarında kazanç sağladı.

Hal böyle olunca sadece birikim yapmak isteyenler değil, aynı zamanda düğün yapacak olanların da gözü kulağı altın fiyatlarında. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için alanında uzman kişilerle konuştuk. İşte detaylar:

ALTIN YATIRIMINA DEVAM

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Musatafa Atayık, ons bazında bakıldığında yılbaşından bu yana olağanüstü bir hareketlilik olmadığının altını çizerek, özellikle son haftalarda onsun bin 300 dolar rakamlarını aşmakta zorlandığını söyledi.

Atayık, “Altın fiyatını dünya piyasalarında doların pozisyonu, iç piyasada ise İstanbul’da seçiminin yenilenmesi kararı etkiliyor. Amerika’nın özellikle Çin’le ticaret savaşına ek gümrük vergileriyle start vermesi, doları uluslararası piyasalarda güçlü hale getirdi. Altının fiyatını, daha çok ABD hükümetinin Çin’le devam eden ticaret savaşıyla ilgili alacağı kararlar etkiliyor” dedi.

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Altının yatırımcısına her zaman kazandırdığını vurgulayan Atayık, “Siz hiç bugüne kadar altına yatırım yaparak orta ve uzun vadede kaybeden ve mağdur olan birini gördünüz mü?” sorusunu soruyor.

Altının her zaman kötü gün dostu olduğunu belirten Atayık, “Makro anlamda özellikle kriz dönemlerinde ekonomileri düze çıkaran, can simidi olan bir madendir. Bu nedenle vatandaşlarımız, hem yatırım olarak hem de takı anlamında altın takı ve mücevher almaya devam etsinler” önerisinde bulundu.

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SEKTÖRDE HAREKETLİLİK VAR

İKO Başkanı Mustafa Atayık, yılbaşından bu yana altının gram fiyatında yüzde 17,43’lük bir değer artışı olduğunu söyledi. “Altının iç piyasada yükselmesi dolardaki artıştan kaynaklanıyor.” diyen Atayık, şöyle devam etti:

“Kapalıçarşı, Kuyumcukent ve semt kuyumcularımızda fiyat artışlarından kaynaklanan olağan dışı bir hareket göze çarpmıyor. Özel günler kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıyor. 12 Mayıs’ta ‘Anneler Günü’ var. Yaklaşık bir haftadır ‘Anneler Günü’ nedeniyle mağazalarımızda bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle, bu özel güne kuyumculukta taksit yasağının kalkmasının ardından girilmesi bizi oluşacak alışveriş miktarıyla ilgili ayrıca umutlandırıyor.”

GRAM ALTINDA 290 LİRA BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, jeopolitik risklerin, ticaret savaşlarının ve küresel finans sistemindeki finansal daralmanın fiziki altına olan talebi artırdığına dikkat çekti. Altının gram fiyatında 290 lira seviyesinin yakın bir tarihte test edilme olasılığının kuvvetlendiği yorumunu yapan Memiş, gram altının yılbaşından bu yana dolar kurundan destek alarak yatırımcısına yüzde 20 civarında getiri sağladığını söyledi. Memiş, bu getirinin yüzde 35-38 seviyesine kadar yükselebileceği tahmininde bulundu.

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