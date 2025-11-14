Dolar/TL 42,33 seviyesinden işlem görüyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler artarken para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi. Hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), bu veri bültenlerinin revize edilmiş yayım tarihlerinin duyurulacağını bildirdi.