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Ekonomi

Dönene kadar bitirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye gitmeden önce kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin” talimatı verdi. Bu doğrultuda 3 formül üzerinde çalışmalar hızlandı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:21 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemi meşgul eden emekli maaşına yapılacak artış konusunda kurmaylarına ABD'ye gitmeden önce, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği ifade edildi. Erdoğan'ın bu talitamı sonrası çalışmalar hızlandı. AK Parti’nin ekonomi kurmayları seçenekleri analiz etti. Yapılan iki toplantıda da kök aylığın artırılması, mevcut hazine desteğinin yükseltilmesi ve seyyanen zam olarak 3 formül öne çıktı. Formüller, artı ve eksileriyle değerlendirildi ancak çalışmalar netlik kazanmadı.

FORMÜLLER MASAYA YATIRILDI

Edinilen bilgilere göre, toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün uzun yıllar yüksek primlerle emekli olan kişilerle az prim ödeyerek en düşük seviyeden emekli olanlar arasındaki makasın kapanması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri de masaya yatırıldı. Bu formülün maliyeti ve hazineye getireceği ek yükten dolayı vazgeçildi.

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeteceği ve torba yasa teklifine eklenerek hızla meclisten geçirilmesi de planlar arasına eklendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün (Cuma) yurda dönmesi bekleniyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ekonomi
#Emekli Zammı
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