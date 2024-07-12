Dönene kadar bitirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemi meşgul eden emekli maaşına yapılacak artış konusunda kurmaylarına ABD'ye gitmeden önce, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği ifade edildi. Erdoğan'ın bu talitamı sonrası çalışmalar hızlandı. AK Parti’nin ekonomi kurmayları seçenekleri analiz etti. Yapılan iki toplantıda da kök aylığın artırılması, mevcut hazine desteğinin yükseltilmesi ve seyyanen zam olarak 3 formül öne çıktı. Formüller, artı ve eksileriyle değerlendirildi ancak çalışmalar netlik kazanmadı.

Edinilen bilgilere göre, toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün uzun yıllar yüksek primlerle emekli olan kişilerle az prim ödeyerek en düşük seviyeden emekli olanlar arasındaki makasın kapanması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri de masaya yatırıldı. Bu formülün maliyeti ve hazineye getireceği ek yükten dolayı vazgeçildi.