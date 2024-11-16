Doruk Un iç pazarda yüzde 40 büyüdü

İklim değişikliği ve küresel çapta arz-talep dengesindeki dalgalanma, bu yıl Türkiye’de buğday üretimini 1 milyon ton azaltarak 21 milyon tona düşmesine neden oldu. Olumsuz koşullara rağmen Doruk Un, yeni ürünleriyle iç piyasada büyümeye devem etti. Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, küresel dalgalanmalara rağmen, firmanın iç pazarda yüzde 40 büyüdüğünü belirtti. Haziran-eylül döneminde Türkiye genelinde un ihracatında yüzde 40 düşüş yaşanırken, Doruk Un bu düşüşü yüzde 13 ile sınırladı. Erbap, güçlü iç piyasa performansıyla bu açığı kapattıklarını ifade etti. Gürsel Erbap, firmanın Tarım Bakanlığı onaylı ERBAP-65, PANPAN ve FARINA buğday çeşitleriyle Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde verimli tohumlar geliştirdiklerini ifade etti.