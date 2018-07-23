Ekonomi Döviz kurundanhedef tutmuyor
OTOMOTİV

Döviz kurundan hedef tutmuyor

Türkiye’de otomobil üreten Honda ekonomik belirsizlikten şikayet etti. Döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklı yılbaşında yaptıkları planın tutmadığını söyleyen Honda Türkiye Başkan Yardımcısı İsmail Sümer, “Biz devletimizden ne teşvik ne de başka birşey istiyoruz. Biz sadece ekonominin stabil olmasını istiyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Otomotivci stabil ekonomi istiyor
Otomotivci stabil ekonomi istiyor

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2017 yılında Civic Sedan’ın yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Tabii ki bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Bu artan talebe paralel olarak, 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladık. Birleşik Krallık’ı ihracat pazarlarımıza ekledi ve sağdan direksiyonlu Civic sedan modellerini üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile Honda’nın Türkiye’deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz” diye konuştu.

İsmail Sümer

Muğla’da gerçekleştirilen Honda Civic dizel otomatik lansmanında konuştuğumuz Honda Türkiye Başkan Yardımcısı İsmail Sümer, Türk ototmotiv sektörünün son gelişmelerine dair açıklamada bulundu.

DİZEL KOLAY KOLAY BİTMEZ

Avrupa’da dizelin düşüş eğilimini konuştuğumuz Honda Türkiye Başkan Yardımcısı, “Dizelin popülaritesi kolay bitmez. Fiyat, fayda ve maliyet açısından bakıldığında şu anda Türkiye’de ki tüketicilerin yüzde 60’ı halen dizel araç kullanmakta. Avrupa’da hızlı düşüş var ama dizel hala tahtını koruyor. Dizelden vazgeçebilmemiz için yerine aynı şartlarda geçecek bir motor tipi gerekir. Bu yüzden yakın vadede başta Türkiye olmak üzere dünyada dizelin bitmeyeceğini söyleyebilirim. Honda’nın 2025’te hibrit ve elektrikli araçlara yönelik konsepti var. Lansmanını yaptığımız Civic’ler fosil yakıtlı son modeller olabilir” dedi.

VARDİYADA KAYIPLAR OLMASIN

Türkiye ekonomisinin gidişine ve yatırımlara da değinen İsmail Sümer, “Yıllık satış planımızı yaparken Orta Vadeli Plan ve uluslararası bankaların döviz tahminlerinin ortalamasını alarak bunun üzerine esneme payı ile birlikte hedefimizi koyuyoruz. Ama birkaç yıldır planlamalarımız tutmuyor. Döviz ve ekonominin belirsizliği hem üretimi hem satışı hem de yatırımı güçleştiriyor. Hedeflerimizin tutmamasından kaynaklı Japon yönetime karşı elimiz zayıfladı. Yakın zamanda 40 bin adet üretim hedefiyle ikinci vardiyaya geçtik. Şu anda ihracat yaptığımız ülke sayısı 63. Ama tüm bunlardan kaynaklı küçülmeye gitmek istemiyoruz. İkinci vardiyayı korumak istiyoruz. Biz devletimizden ne teşvik ne de başka birşey istiyoruz. Biz sadece ekonominin stabil olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Takuya Tsumura

Rekoru tazeleyeceğiz

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2017 yılında Civic Sedan’ın yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Tabii ki bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu. Bu artan talebe paralel olarak, 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladık. Birleşik Krallık’ı ihracat pazarlarımıza ekledi ve sağdan direksiyonlu Civic sedan modellerini üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile Honda’nın Türkiye’deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz” diye konuştu.

Amiral gemisi olacak

Honda’nın üretimini ve testlerini Türkiye’de gerçekleştirdiği dizel motorlu Civic Sedan’ın 9 ileri otomatik şanzımanlı seçeneği satışa sundu. Başta iç pazar olmak üzere ihraç edileceği ülkelerde de büyük ilgi görmesi beklenen Civic Sedan Otomatik Dizel, en son teknolojiye sahip 1.6 litrelik i-DTEC dizel motoru ile iki tekerden çekişli bir otomobilde ilk kez kullanılan sunulan 9 ileri otomatik şanzıman ile ekonomi, konfor ve performansı bir arada sunuyor. Civic Sedan Dizel Otomatik 157 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Civic Sedan Otomatik Dizel’in geliştirme sürecinde Türkiye, İngiltere ve Almanya’da yol testleri yapıldı. Civic Sedan Dizel, 100 km’de sadece 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

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