Dünyanın her yerine jet ihracat

“Made in Türkiye’ damgalı ürünler yakın dönemde artık uluslararası pazarlara üç gün içinde ulaşacak. İhracatçının iş yapma hızını ve Pazar rotasını geliştirecek atılımlara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. Ticaret Bakanlığı bu çerçevede uzak ülkelere ve hedef pazarlara Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kurulumuna desteği artıracak. Bu kapsamda ihraç ürünleri son alıcısına 24 ila 72 saat içerisinde ulaştırılacak. Ayrıca ihraç yükleri konsolide edilecek ve taşımacılık maliyetlerinin yaklaşık yüzde 20 azalması sağlanacak.

TAŞIMA MALİYETİ DÜŞÜYOR

Ticaret Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilecek uygulamalar ile ihracatçılar, uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı adapte olacak. Bu çerçevede rekabetçi fiyatlarla ve ulaşım süreleri ile tedarikçilere, Türk ihracatçılarının ürünleri uzak pazarlarda kendine daha rahat yer bulacak. İhracatçıların uzak pazarlara giriş yapabilmesinin en önemli noktası olarak gösterilen lojistik maliyetleri de YLDA genişletilmesi ile birlikte yüzde 20 düşürülecek. Bu kapsamda Çin’e taşınacak ortalama bir konteynerin maliyeti bin 200 dolar seviyesinden 950 dolara kadar gerileyecek.

5 YILA 400 MİLYAR DOLAR

İhracatta lojistik ağlarının geliştirilmesinin yanı sıra gümrük uygulamalarının ve sınır kapılarından geçiş süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalara da devam edecek. İhracattaki yüzde 1,5’luk e-ihracat payının da yüzde 10 seviyelerine çıkarılması bekleniyor. Bu uygulama ve iyileştirmelerle birlikte Türkiye’nin 2022 yılı sonu itibarıyla 254,2 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.











